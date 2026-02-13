Max Verstappen besloot om donderdag na de tweede testdag in Bahrein de paddock op zijn kop te zetten met zeer hevige kritiek op de nieuwe 2026-wagens, terwijl hij daar bovenop ook nog eens liet doorschemeren dat hij hardop nadenkt over zijn toekomst. Ted Kravitz reageert nu op zijn uitspraken.

Verstappen heeft inmiddels natuurlijk alles gewonnen in de koningsklasse wat er te winnen valt en de viervoudig wereldkampioen heeft in het verleden al meermaals laten weten vooral nog voor de lol zijn leven te binden aan de Formule 1. Daar waar hij al weinig zin heeft in de overvolle kalender, kan het besturen van de pijlsnelle Formule 1-wagens hem nog in de koningsklasse behouden. Daarvoor moeten ze wel lekker te besturen zijn en moet de focus op het racen liggen. Iets waar anno 2026 verandering in lijkt te komen. De focus ligt in de nieuwe bolides op hele andere dingen dan waar de Formule 1 voor bedoeld is, meent Verstappen.

Commentaar Verstappen

Eerder liet Verstappen horen wat hij van de nieuwe wagens vindt: "Management is het juiste woord om het te omschrijven. Het voelt niet echt als Formule 1. Het is een beetje Formula E op steroïden. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee omgaan. Als pure coureur geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet. Er gebeurt heel veel tegelijk. Alles wat je als coureur doet, qua inputs, heeft enorme invloed op de energiekant. Voor mij is dat geen Formule 1. Dan kun je misschien beter Formula E gaan rijden, toch? Dat draait volledig om energie, efficiëntie en management."

Maximaal presteren

Terwijl hij ook nog eens hardop sprak over andere raceklassen die leuker zijn, wacht de Formule 1-wereld - met de Nederlanders voorop - nu in spanning af hoe alles zich ontvouwt. Kravitz reageert bij Sky Sports: "De naam zegt het al: Max. Hij wil alles tot het uiterste drijven, hij houdt van auto's die maximaal presteren, maximaal rijden en hem in staat stellen om tot het uiterste te gaan, maar dat mag hij niet in dit tijdperk van energiezuinige auto's. Racen draait om energie, zijn leven draait om energie. Dat hij die energie mist, is het ergste wat er kan gebeuren. Hij zegt niet dat hij het niet kan, hij kan het namelijk wel. Hij zegt ook niet dat hij er niet goed in is, want hij is erg goed in het besturen van auto's en ze snel maken. Hij kan hard rijden, hij begrijpt hoe deze nieuwe regels werken, maar hij zegt gewoon: ‘Het is niet leuk en ik vind het niet prettig.'"

