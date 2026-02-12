VIDEO: Problemen bij Red Bull Racing tijdens F1-testdagen, Stroll zit ‘in de put’ | GPFans News
VIDEO: Problemen bij Red Bull Racing tijdens F1-testdagen, Stroll zit ‘in de put’ | GPFans News
Dag twee van de F1-wintertests in Bahrein werd geteisterd door technische problemen bij Red Bull Racing en Mercedes, waardoor onder meer Isack Hadjar en Kimi Antonelli amper in actie kwamen. Bij Ferrari liep het beter met Charles Leclerc als snelste van de dag, terwijl Pierre Gasly indruk maakte voor Alpine. Late rode vlaggen en rommelige middagsessies zorgden voor extra onderbrekingen, maar Leclerc sloot alsnog af met meer dan honderd ronden en de beste tijd.
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Recap
Verstappen is 2026-auto's nu al beu en hint op pensioen, Leclerc snelste coureur in Bahrein | GPFans Recap
- 28 minuten geleden
Samenvatting middag
Leclerc sluit testdag twee als snelste af, meeste kilometers voor Norris
- Vandaag 17:10
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Formule 1-paddock krijgt bezoekje van tennisgrootheid Carlos Alcaraz | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
VIDEO
VIDEO: Problemen bij Red Bull Racing tijdens F1-testdagen, Stroll zit ‘in de put’ | GPFans News
- 1 uur geleden
Max Verstappen
Verstappen gaat door over vertrek: "Dan race ik toch gewoon ergens anders"
- 2 uur geleden
- 6
Liveblog
LIVE | Formule 1-testweek Bahrein: Red Bull en Mercedes de baan op na problemen
- Vandaag 15:52
- 5
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
75.000+ views
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
50.000+ views
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
50.000+ views
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
40.000+ views
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
30.000+ views
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari