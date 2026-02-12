close global

﻿
Verstappen during Day 1 of Bahrain Test 1

VIDEO: Problemen bij Red Bull Racing tijdens F1-testdagen, Stroll zit ‘in de put’ | GPFans News

VIDEO: Problemen bij Red Bull Racing tijdens F1-testdagen, Stroll zit ‘in de put’ | GPFans News

Brian Van Hinthum

Dag twee van de F1-wintertests in Bahrein werd geteisterd door technische problemen bij Red Bull Racing en Mercedes, waardoor onder meer Isack Hadjar en Kimi Antonelli amper in actie kwamen. Bij Ferrari liep het beter met Charles Leclerc als snelste van de dag, terwijl Pierre Gasly indruk maakte voor Alpine. Late rode vlaggen en rommelige middagsessies zorgden voor extra onderbrekingen, maar Leclerc sloot alsnog af met meer dan honderd ronden en de beste tijd.

