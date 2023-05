Lars Leeftink

Vrijdag 12 mei 2023 18:19 - Laatste update: 19:03

Donderdag kwam het wilde gerucht naar buiten dat Daniel Ricciardo de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri zou zijn als de Nederlander de komende drie races niet beter gaat presteren. Deze geruchten blijken niet helemaal op waarheid berust te zijn.

Dit weet Motorsport.com, dat donderdag zelf met het gerucht kwam, op vrijdag te melden. De site kan bevestigen dat Red Bull niet tevreden is met de huidige prestaties van De Vries, maar een harde deadline is er niet. De Nederlander zou alles in eigen hand hebben, waardoor de situatie dus wat genuanceerder ligt dan donderdag werd gesteld. De Nederlander zou van Helmut Marko, adviseur bij Red Bull Racing, namelijk te horen hebben gekregen dat hij tot en met de Grand Prix van Spanje krijgt om zijn prestaties te verbeteren. Ook dit blijkt dus niet waar te zijn, want een harde deadline is er dus niet. Volgens de site gaat het om 'de komende races'.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Marko voert druk op De Vries verder op, Ricciardo heeft al stoeltje gepast'

Ricciardo

Naast het gerucht over de Grand Prix van Spanje als harde deadline, iets wat nu dus al ontkracht is, was er ook nog het gedeelte over Daniel Ricciardo als zijn vervanger. De Australiër zou al bij de fabriek van AlphaTauri zijn geweest om zijn stoeltje te passen en de werknemers te leren kennen. Ook dit blijkt genuanceerder te liggen, want het is alles behalve zeker dat dit gaat gebeuren. Ook Liam Lawson en Ayumu Iwasa worden genoemd als potentiële opvolgers.

De Vries 2023

Tot nu toe zal ook De Vries erkennen dat de start van 2023 niet is gegaan zoals hij had gehoopt. De Nederlander noteerde tot nu toe P14, P14, P15, een DNF en P18 en heeft samen met Logan Sargeant als enige in 2023 nog geen punten achter zijn naam staan. De komende tijd zal ook AlphaTauri met upgrades komen om de AT04 beter en sneller te maken, maar de druk zal dus volop aanwezig zijn bij De Vries. Hij zal meer naar het niveau van teamgenoot Yuki Tsunoda zal moeten kruipen tijdens de eerste paar races in Europa.