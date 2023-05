Vincent Bruins

Vrijdag 12 mei 2023 11:57 - Laatste update: 12:09

Pirelli is van plan nieuwe banden te introduceren vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Dat weet onder meer Autosport te melden. De Italiaanse fabrikant ziet dat de Formule 1-auto's nu meer downforce genereren dan verwacht, en het wil toekomstige problemen voorkomen.

Hoe meer downforce een auto genereert, hoe sneller deze door de bocht kan en hoe meer druk er op de banden staat. Bronnen suggereren dat de hoeveelheid downforce die momenteel wordt gegenereerd, gelijk is aan wat Pirelli pas aan het einde van dit seizoen had verwacht. Op Miami International Autodrome tijdens de Grand Prix in Florida zagen we al dat de rondetijden sterk verbeterd zijn ten opzichte van vorig jaar, ondanks de klachten van coureurs dat er weinig grip was.

Artikel gaat verder onder video

Sterkere constructie

Pirelli heeft besloten om nu in te grijpen om toekomstige problemen met de banden te voorkomen. Aankomende zomer wordt er onder warme weersomstandigheden geracet op een aantal circuits waar een boel bochten op hoge snelheid worden genomen. Denk hierbij aan Silverstone, Spa-Francorchamps en natuurlijk ook Zandvoort. Pirelli is bij de FIA met het voorstel gekomen om een nieuwe, sterkere constructie van de band te introduceren voor de Britse Grand Prix die voor 9 juli op de planning staat. De compounds zelf zullen niet veranderen.

OOK INTERESSANT: Waarvoor gebruikt Pirelli deze trolley op Formule 1-circuits?

Toestemming van de teams

De Italiaanse bandenfabrikant mag de specificatie van het rubber alleen veranderen, wanneer het toestemming heeft gekregen van de Formula One Commission. Dat staat in artikel 10.8.3 van de technische reglementen. Om die toestemming te krijgen, moeten ten minste acht van de tien Formule 1-teams voorstander zijn van de plannen. Voordat de band over twee maanden daadwerkelijk wordt geïntroduceerd op Silverstone, moet er natuurlijk ook nog mee getest worden. Op Imola wordt er al getest met een nieuw bandensysteem, in Monaco is er te weinig degradatie om genoeg data te vergaren en de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring is een sprintraceweekend. Het zou logisch zijn om de banden te testen in een vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Het Circuit de Barcelona-Catalunya zal dan ook heet zijn en het heeft ook een boel hogesnelheidsbochten.