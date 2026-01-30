Esmee Kosterman zal in 2026 uitkomen als coureur van MP Motorsport in de F1 Academy. Het Nederlandse team zal Kosterman ondersteunen in het eerste jaar dat de 20-jarige coureur actief is in de raceklasse voor uitsluitend vrouwen. In die klasse rijdt zij onder de vlag van het Lego Racing Team.

Kosterman timmerde de afgelopen jaren aan de weg en had al vroeg de W Series als doel. Die klasse hield er in 2022 mee op, waarna de Formule 1-teams de koppen bij elkaar staken en de F1 Academy oprichtten. In die competitie speelde de Nederlandse Maya Weug afgelopen jaar een hoofdrol, al moest zij uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Doriane Pin ging er namelijk met de titel vandoor.

Kosterman slaat handen ineen met MP Motorsport

Komend seizoen sluit Kosterman zich aan bij het Lego Racing Team, waarbij zij dus ondersteuning krijgt van het Nederlandse MP Motorsport. Onlangs sprak GPFans nog met Kosterman over haar nieuwe avontuur en hoewel de samenwerking met MP Motorsport destijds nog niet wereldkundig was gemaakt, was zij al vol lof over het team. "Je zag dat ze [MP Motorsport] het soms best lastig hadden, maar ze hadden het altijd goed voor elkaar qua afstellingen en begeleiding van alle rijders. Bij sommige teams zie je dat de ene rijder duidelijk minder presteert dan de ander, maar bij hen zag je dat alle drie de rijders er goed bij zaten en zich ook het meest comfortabel voelden", zo vertelde ze destijds.

