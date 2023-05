Lars Leeftink

Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, is zijn relatie met Toto Wolff 'prima'. De Brit wil zich tevens niet laten verleiden om zich te veel te focussen op de teambaas van Mercedes, omdat er meer concurrenten zijn waar Red Bull zich druk om moet maken.

In de podcast Pardon My Take laat Horner wat meer weten over zijn relatie met Wolff, een relatie die voor de buitenwereld over zal komen als niet al te best. Dit gevoel wordt vooral breder gedeeld sinds de controversiële titelstrijd in 2021 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ook buiten de baan liepen de gemoederen dat seizoen, en de seizoenen daarna, soms hoog op. Volgens Horner valt het wel mee en is de relatie met Wolff gewoon prima. "Die [relatie] is prima. Ik bedoel, er is gezonde concurrentie. En het is goed om rivaliteit te hebben in de sport. Ze hebben veel gewonnen. Ze zijn een geweldig team. En nu doen wij ons ding. We kijken niet achterom, we kijken vooruit."

Niet alleen Wolff

Horner is op zijn hoede voor het te veel focussen op Wolff en Mercedes, omdat hij ook weet dat er nog twee andere teams zijn die de regerend wereldkampioen in de gaten moet houden. "Het gaat niet [alleen] om Toto. Ik bedoel, we moeten ook rekening houden met Ferrari en Aston Martin. Hij [Wolff] heeft ongetwijfeld zijn uitdagingen. Dus ik laat hem zich daarop richten." Dat laatste is wel een understatement, gezien de huidige prestaties van Mercedes.

Mercedes

Mercedes is namelijk sinds 2021 en vooral sinds het begin van het nieuwe tijdperk in 2022 niet meer de dominante factor in de sport. Dit was tussen 2014 en 2020 wel het geval. Nu lijkt het huidige tijdperk in de Formule 1 vooral voor Red Bull Racing te zijn, want zowel in 2022 als in 2023 heeft het team eigenlijk alleen zichzelf als concurrent gehad. Mercedes is ondertussen in een gevecht terechtgekomen met Aston Martin en Ferrari om de tweede plek bij de constructeurs. Niet de positie waar Mercedes voor wil vechten, maar wel de nieuwe realiteit.