Vincent Bruins

Donderdag 11 mei 2023 13:13 - Laatste update: 13:19

Tijdens het weekend van de Grand Prix van Miami uitten de coureurs hun kritiek over hoe weinig grip er was. Tom Garfinkel, president en CEO van de Miami Dolphins en Hard Rock Stadium evenals managing partner van de Formule 1-race op Miami International Autodrome, is van mening dat het over de jaren heen beter zal worden.

Max Verstappen won voor de tweede maal de race in Florida, nadat hij vanaf de negende positie was begonnen. De Nederlander reed erg lang door op de harde compound wat hem in de slotfase de kans gaf om Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez te passeren na een pitstop voor nieuwe mediumbanden.

Waterstralen

"Zonder het waterstralen zal het een iets langere levensduur hebben," legde Garfinkel uit tegenover Autosport. Bij het waterstralen van de baan wordt een laag bitumen en olie van een nieuwe laag asfalt gehaald. Dat werd voor de eerste Grand Prix van 2022 gedaan, maar daardoor moest de baan wel weer opnieuw geasfalteerd worden. Voor de Grand Prix van afgelopen weekend werd het waterstralen dus niet gedaan en het bitumen maakte de baan glad. Volgens Garfinkel zou dit dus wel een betere oplossing zijn op de lange termijn. "Het zal ook in de loop van de tijd veranderen. Ik denk dat dit klimaat met de zon en de luchtvochtigheid, en een aantal andere factoren, de staat van het circuit zullen beïnvloeden, maar naarmate het asfalt ouder wordt, moet het beter worden."

Voorprogramma

Naast dat er besloten werd niet te waterstralen, waren er ook weinig races in het voorprogramma van de Formule 1. Alleen de Porsche Carrera Cup North America reed naast de koningsklasse op Miami International Autodrome. Hoe meer rubber van de banden van alle raceauto's op de baan komt, hoe meer grip de baan zelf krijgt. "Ik denk dat als je meer rubber buiten de racelijn hebt, dan zal er beter geracet kunnen worden. En je hebt dan meer entertainment, meer races voor de fans. Dus als we [meer races in het voorprogramma] kunnen krijgen, dan zou dat een logische zet zijn."