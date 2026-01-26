close global

﻿
Credit for photo: Formula1.com

Audi kondigt eerste juniorcoureur aan en sleept Brits talent binnen

Audi kondigt eerste juniorcoureur aan en sleept Brits talent binnen

Vincent Bruins
Credit for photo: Formula1.com

Audi heeft Freddie Slater aangekondigd voor het ontwikkelingsprogramma van het F1-team. De jonge Brit is de eerste juniorcoureur van Audi, die met de aanstelling van Slater een groot talent binnensleept.

Slater heeft een flink aantal jaren in het karten doorgebracht. Dat heeft hem onder andere het juniorwereldkampioenschap opgeleverd in 2020 en de Europese kampioenschappen van 2021 en 2023. Hij werd in het laatstgenoemde jaar ook kampioen in het Ginetta Junior Championship. Vervolgens maakte Slater de overstap naar de Formule 4. Hij pakte in de titels in het Midden-Oosten en in Italië. Vorig jaar kwam hij in de Europese Formule Regional terecht en ook daar werd hij kampioen.

McNish maakt Slater als eerste Audi-juniorcoureur bekend

Allan McNish werd vorige week aangekondigd als de directeur van het Audi-opleidingsprogramma. McNish, die drie keer de 24 Uur van Le Mans won waarvan twee keer met Audi, maakte de aanstelling van Slater bekend. Slater vindt het een "enorme eer" dat hij de eerste coureur van het Audi-opleidingsprogramma is: "Audi is een merk met een legendarische autosportgeschiedenis, en het is een droom die uitkomt om hun vertrouwen en steun te krijgen in deze cruciale fase van mijn carrière. De samenwerking met een gerespecteerd team als Trident Motorsport in de Formule 3 en de steun van het Audi Revolut F1 Team is een enorme kans. Ik ben volledig gefocust op hard werken en wil deze belangrijke stap richting mijn doel om de Formule 1 te bereiken, optimaal benutten."

Slater zal dus de FIA Formule 3 doen in 2026 met Trident Motorsport. Daarnaast is hij momenteel actief in de Formule Regional van Oceanië in Nieuw-Zeeland.

© Audi Revolut F1 Team
© Audi Revolut F1 Team

