Lars Leeftink

Woensdag 10 mei 2023 17:41 - Laatste update: 17:45

Yuki Tsunoda liet afgelopen weekend behoorlijk duidelijk weten niet al te blij te zijn met zijn voormalige AlphaTauri-teamgenoot Pierre Gasly tijdens het weekend van de Grand Prix van Miami. Tijdens de training op vrijdag was er een incident aan het einde van de sessie waar beide coureurs bij betrokken waren.

Tsunoda was bezig met het neerzetten van een snelle rondetijd in de oefensessie en navigeerde door de laatste sector van de baan. Zijn poging werd echter de kop ingedrukt door Gasly, omdat de Japanner het gevoel had dat hij werd geblokkeerd door de coureur van Alpine voorafgaand aan het rechte stuk bij start/finish. Tsunoda, die een reputatie heeft opgebouwd bij fans vanwege zijn openhartige en soms grofgebekte teamradioboodschappen, was boos op Gasly. Hij schreeuwde over zijn teamradio: “Wat is hij verdomme aan het doen? Eerlijk. Deze idioot." De Japanse coureur wordt zo langzamherhand bijna een synoniem voor boze boardradio's.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen reageert op complimenten Alonso tijdens race richting Stroll: "Levenscoach"

Eerdere waarschuwing

Het is namelijk zeker niet de eerste keer dat Tsunoda zich zo laat zien of horen. Hij is eerder gewaarschuwd door AlphaTauri-baas Franz Tost en Tsunoda accepteert dat het iets is waar hij aan moet werken. Hij voegde er toen zelf aan toe dat hij een 'schreeuwerige kerel' is. Zijn laatste doelwit was zijn voormalige teamgenoot Gasly, die aan het einde van vorig seizoen AlphaTauri verliet om naar Alpine te gaan en de nieuwe teamgenoot te worden van landgenoot Esteban Ocon. Tsunoda zat de afgelopen twee jaar qua strafpunten en waarschuwingen ook vaak op de limiet.

Toekomst bij Red Bull?

Ex-teamgenoot of niet, Tsunoda was niet verlegen om zijn mening over de kwestie in Miami te uiten via de boardradio. Op zondag eindigde Tsunoda de race net buiten de punten als elfde, terwijl Gasly vier punten verdiende door de achtste positie te veroveren. De 22-jarige, die steeds vaker gekoppeld wordt aan een promotie naar het Red Bull-team, staat zestiende in het kampioenschap met twee punten achter zijn naam. Wil hij daadwerkelijk kans maken op een stoeltje bij Red Bull, dan zal hij alles uit de matige AT04 van AlphaTauri moeten halen en zich een leider moeten tonen bij het team waar Nyck de Vries zijn teamgenoot is.