Vincent Bruins

Dinsdag 9 mei 2023 20:12 - Laatste update: 20:13

Als het aan Max Verstappen ligt, dan gaat hij er in 2023 ook met het wereldkampioenschap vandoor. Het zelfvertrouwen van de tweevoudig Formule 1-titelwinnaar ligt torenhoog en hij is niet van plan om het langzamer aan te doen. Dat vertelde hij na afloop van zijn overwinning in de Grand Prix van Miami.

Na pech met een rode vlag in de kwalificatie moest de Nederlander vanaf de negende stek de race op Miami International Autodrome aanvangen. Verstappen haalde iedereen, behalve Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez, één voor één in en bleef 45 ronden lang buiten op de harde band. Na zijn pitstop voor een setje mediums kwam hij dicht achter de Mexicaan, die juist van mediums naar de harde compound was gegaan, terug de baan op en kon vervolgens relatief gemakkelijk de leiding afpakken op jacht naar zijn derde zege van 2023.

Artikel gaat verder onder video

Altijd op banden letten

"Het ging beter dan verwacht, denk ik," antwoordde Verstappen of de vraag van Sky Sports F1 over hoe hij het voor elkaar kreeg om het zolang op de harde band uit te houden. "In het midden van de stint was ik wat langzamer, omdat ik niet zeker wist hoe goed de banden zouden blijven, maar daardoor kon ik juist wel weer sneller aan het eind. Dat is waar ik mijn voorsprong kon uitbreiden en ook waar ik de race eigenlijk heb gewonnen, want toen ik mijn pitstop eenmaal had gemaakt, zat ik nog maar een seconde of anderhalf achter [Pérez] en op een zachtere, nieuwere band kan je wel inhalen. Ik ben altijd iemand geweest die goed op zijn banden let."

OOK INTERESSANT: Massa vol lof: "Verstappen kan records Schumacher en Hamilton breken"

Proberen het perfect te doen

Vervolgens werd Verstappen gevraagd of hij zich onverslaanbaar voelt, waarop hij antwoordde: "Ik voel me altijd onverslaanbaar. Soms zijn er echter anderen die ook een goede dag hebben, en die kunnen dan dichtbij je zitten en je bijhouden of zelfs voor je zitten. Ik denk dat het belangrijkste is om altijd te proberen het bijna 100 procent of zelfs helemaal perfect te doen. De kwalificatie ging niet perfect, dus over het algemeen was het weekend niet perfect, maar het is nog een lang seizoen en ik blijf proberen zo dicht mogelijk tegen perfectie aan te zitten," zo sloot de kampioenschapsleider af.