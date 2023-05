Jordy Stuivenberg

Dinsdag 9 mei 2023 14:25

Felipe Massa is vol lof over Max Verstappen en stelt dat het gek moet lopen, wil de Nederlander dit jaar geen wereldkampioen worden. “Hij is de beste coureur in de snelste auto.”

Massa ziet Verstappen als een coureur van het niveau Ayrton Senna, Michael Schumacher of Lewis Hamilton. De laatste twee wonnen allebei zeven wereldtitels, maar in de ogen van de voormalig Ferrari-rijder heeft Verstappen alles in zich om dat record in de toekomst aan te scherpen. “Max is een fenomeen. Wat hij op dit moment doet, qua zeges en prestaties, is te vergelijken met de beste momenten van Senna, Schumacher en Hamilton”, vertelt Massa in een interview met La Gazzetta dello Sport.

“Hij zit op hetzelfde niveau, is nog jong en heeft nog jaren te gaan. Hij kan alle records verbreken en zowel Michael als Lewis inhalen. Als hij maar bereid is om lang genoeg door te gaan in de Formule 1. Ik verwacht dat Max dit seizoen zijn derde wereldtitel wint en dat er nog veel zullen volgen. Hij rijdt perfect en houdt zijn hoofd koel als het er echt om gaat. Dat vind ik indrukwekkend.”

Verstappen racet sinds 2016 voor Red Bull en dat is ook te merken aan zijn invloed bij het team, zo ziet Massa. “Hij heeft veel inspraak. Iedereen volgt hem en staat aan zijn. De combinatie Verstappen-Red Bull is moeilijk te verslaan. Hij is de beste coureur in de snelste auto. Max is alleen gefocust op racen, heeft geen afleiding in zijn leven. Als het kon, zou hij 24 uur per dag rijden, in de simulator of op het circuit.”