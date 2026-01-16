Tijdens de presentaties in Detroit lag de focus niet alleen op de Red Bull- en Racing Bulls-bolides, maar ook op de andere programma's van Ford Racing. Daar kwam een oude bekende naar voren, die nu een collega zal zijn met Max Verstappen: Logan Sargeant.

Sargeant kwam in 2023 en 2024 uit in de Formule 1 voor Williams. Echt een grote impact kon hij niet maken in de koningsklasse en na de Dutch Grand Prix van anderhalf jaar geleden besloot Williams om de Amerikaanse coureur te laten vertrekken. Franco Colapinto, die we tegenwoordig bij Alpine zien, viel in en wist meteen meer punten te scoren. Na een jaar uit de cockpit, gaat Sargeant in 2026 weer aan de slag. Hij heeft zijn handtekening gezet bij Ford en wordt dus collega's met Verstappen.

Sargeant kijkt uit naar nieuwe uitdaging

Sargeant zal zich echter niet bezighouden met de Formule 1, maar met de sportscar-racerij. Ford ontwikkelt namelijk een eigen Hypercar met een atmosferische 5.4-liter Coyote V8 en zal daar vanaf 2027 mee uitkomen in het FIA World Endurance Championship. Naast Sargeant werden Seb Priaulx en Mike Rockenfeller tevens als coureurs aangekondigd.

"Ik ben nu een fabriekscoureur van Ford, dat voelt goed om te zeggen", vertelde hij tegenover CBS Detroit. Sargeant zal zich voornamelijk bezighouden met de ontwikkeling van de nieuwe Ford-Hypercar. Hij zal dit jaar ook al racen in het WEC, maar dan in de LMGT3-klasse met een Ford Mustang van Proton Competition.

© Ford Racing | Sargeant (r) samen met Priaulx (l) en Rockenfeller (m)

