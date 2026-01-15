Dakar 2026: Henk Lategan valt uit, Ekström wint Etappe 11 en Van den Brink verliest meer tijd

Etappe 11 van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië werd deze donderdag verreden over 882 kilometer, waarvan 347 kilometer de special stage was. De route liep van Bisha naar Al-Hunakiyah. Paul Spierings kwam heel dichtbij een derde achtereenvolgende etappewinst, terwijl Mitchel van den Brink bij de vrachtwagens niet kan inlopen. De spanning blijft bij de motoren en de auto's.

Skyler Howes, in zijn achtste Dakar-deelname, was het snelst bij de motoren en pakte zijn allereerste etappezege voor Honda-teamgenoot Adrien Van Beveren. Edgar Canet verloor een paar minuten vanwege een navigatiefoutje en moest genoegen nemen met de derde plek. Luciano Benavides op de andere KTM kwam als vierde over de streep. Hij neemt de leiding in de tussenstand over met nog twee proeven te gaan, slechts 23 seconden voor Ricky Brabec die in Etappe 11 zesde werd. Ian Olthof eindigde prima op P40.

Artikel gaat verder onder video

Paul Spierings poogde zijn derde achtereenvolgende etappe te winnen bij de T3-buggy's (Challenger-klasse). Nicolás Cavigliasso, eveneens in een Taurus, stak daar echter een stokje voor en kwam 29 seconden eerder aan de finish. Puck Klaassen deed het weer uitstekend met de vijfde positie, terwijl Lex Peters er goed bij zat met de elfde stek. Yasir Seaidan verloor meer dan zes minuten op klassementsleider Pau Navarro en het gat is nu 25 minuten. De voorsprong van Brock Heger bij de T4-buggy's (SSV-klasse) blijft iets meer dan een uur dankzij een vijfde etappezege.

Lategan en Toyota verliezen kans op de overwinning

Na tien verschillende winnaars in tien etappes bij de auto's, kwam Mattias Ekström voor de tweede keer in deze rally als snelste aan de finish na 2 uur, 47 minuten en 22 seconden in zijn fabrieks-Ford. Romain Dumas werd indrukwekkend tweede in zijn privé-Ford van RD Limited. Carlos Sainz completeerde een volledige top drie voor de Amerikaanse grootmacht. Henk Lategan begon aan Etappe 11 op de tweede plek, twaalf minuten achter Nasser Al Attiyah, maar hij kan de algemene overwinning vergeten. De Zuid-Afrikaan van Toyota kwam na 140 kilometer tot stilstand met mechanische problemen en verloor vier uur.

Al Attiyah werd teleurstellend zeventiende op deze donderdag, maar behoudt de leiding in de tussenstand, bijna negen minuten voor Nani Roma, achttien minuten voor Dacia-ploegmaat Sébastien Loeb, 21 minuten voor Ekström en 29 minuten voor Sainz. Janus van Kasteren was opnieuw de beste Nederlander met P27. Roger Grouwels in de andere Shiver-Century was slechts zes seconden sneller dan Tim en Tom Coronel en pakte P38.

Van den Brink kan geen tijdswinst vinden ten opzichte van Žala en Loprais

Aleš Loprais sleepte zijn derde etappezege op rij binnen met zijn Iveco van Team De Rooy. Vaidotas Žala, met de Nederlandse monteur Max van Grol aan boord, maakte er een één-twee van voor de renstal uit het Brabantse Son en Breugel. Mitchel van den Brink verloor enorm veel tijd in Etappe 10 vanwege een gebroken aandrijfas en moest dus in de laatste drie proeven dit weer zien goed te maken. Dat lukte in Etappe 11 niet. Hij werd derde op vier minuten achterstand. Het was wel een mooi, Nederlands feestje in de top tien met Kay Huzink, Gert Huzink, Ben de Groot, Martin van den Brink en Richard de Groot. Het verschil tussen Žala en Loprais is gekrompen tot zestien minuten, terwijl we Mitchel van den Brink op 37 minuten afstand zien.

Gerelateerd