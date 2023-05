Redactie

Dinsdag 9 mei 2023 14:51

Dat Max Verstappen niet altijd even populair is buiten Nederland, dat is inmiddels wel duidelijk. In Miami hoopte veel toegestroomde fans dat Sergio Pérez het klassement na de vijfde ronde in het kampioenschap zou gaan leiden. Daar stak Verstappen een stokje voor, want ondanks de negende startplek wist hij alsnog als eerste de finishvlag te zien en behield daarmee zijn status als klassementsleider.

Hoewel het boegeroep een aantal jaren geleden nog werd afgekeurd, zijn de verhoudingen in 2023 compleet anders en wordt het inmiddels gedoogd. In plaats van dat het tafereel werd afgekeurd werd Verstappen tijdens de persconferentie na de race gevraagd of hij begrip kon opbrengen voor het boegeroep en hoewel de Nederlander er niet van is gecharmeerd, had hij een gevat antwoord op de vraag.

Scheldkanon

Om eerst maar terug te gaan naar wat er gebeurde tijdens het afnemen van de interviews. Horde fans hadden zich verzameld om de top drie van de Grand Prix van Miami te zien. Verstappen wist voor teamgenoot Pérez de race te winnen en niet voor het eerst dit seizoen was het Fernando Alonso die als derde over de streep kwam. De fans reageerden vooral op Verstappen en op TikTok is te horen hoe dat klonk.

Fijne avond

Verstappen had een nuchter antwoord op de persconferentie op het gebeuren: "Als ik achterin zou rijden, dan zou niemand reageren. Ik denk dat het erbij hoort als je wint en mensen het niet leuk vinden dat jij diegene bent. Het is wat mij betreft absoluut prima, zolang ik op de bovenste trede sta. Ik neem de trofee mee naar huis en zij gaan terug naar hun huizen en kunnen daar een fijne avond hebben."