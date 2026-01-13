Hadjar noemt het "groot voorrecht" om teammaat Verstappen te zijn: "Ik zit naast de beste"

Isack Hadjar, de jonge coureur die in 2026 de teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Red Bull Racing, heeft zijn bewondering voor de Nederlander niet onder stoelen of banken. In de Talking Bull-podcast spreekt hij over de indrukwekkende kwaliteiten van Verstappen en vergelijkt hij zijn rijstijl met het besturen van een go-kart.

Hadjar, die in zijn rookieseizoen bij Racing Bulls al indruk maakte met 51 punten en een podiumplaats tijdens de Grand Prix van Nederland, kan nog steeds niet geloven dat hij de teamgenoot wordt van naar eigen zeggen de beste coureur op de grid. Tijdens de wintertest in Barcelona mag hij voor het eerst in de RB22 plaatsnemen. "Het is zo cool!", zo zegt hij enthousiast. "Ik ben pas 21 jaar oud, rijd sinds 2019 in single seaters en mag nu de teamgenoot zijn van de beste coureur op de grid. Dat is echt een enorm voorrecht."

Hadjar hoopt op gesprek met Verstappen

Hoewel Hadjar nog niet met Verstappen heeft gesproken, hoopt hij dat de drivers parade in Australië een goed moment zal zijn om een gesprek aan te knopen. "Hij is echt een hele aardige kerel," voegt Hadjar eraan toe. De jonge coureur is duidelijk onder de indruk van Verstappen en zijn kwaliteiten. "Waarom zat hij zo dicht bij de wereldtitel zonder dat hij de beste auto had? Er waren races in enorm lastige omstandigheden en in zulke situaties staat hij er altijd. Als de omstandigheden moeilijk worden, staat hij er gewoon."

Hadjar prijst Verstappen om Q3-prestaties

Daarnaast prijst Hadjar Verstappens vermogen om er altijd te staan in Q3. "Hij weet telkens weer extra rondetijd te vinden. Als er ook maar één kans is om de race te winnen, al is het een scenario op tien miljoen, dan wint hij de race ook echt." De jonge coureur is onder de indruk van Verstappen en zijn prestaties onder druk.

