Pérez noemt zwakke plek Verstappen: "Dan blokkeert hij mentaal"
Sergio Pérez is van mening dat Max Verstappen één zwakke plek heeft: als de dingen niet gaan zoals hij wil, ontstaat er een mentale blokkade. Volgens de Mexicaan is de Grand Prix van Barcelona van afgelopen jaar daar een goed voorbeeld van.
Sergio Pérez maakt aankomend seizoen zijn rentree in de Formule 1 bij het gloednieuwe team van Cadillac. De coureur uit Guadalajara reed tussen 2021 en 2024 naast Max Verstappen bij Red Bull Racing, waar de twee een goede band als teamgenoten opbouwden. Pérez zakte qua performance echter steeds verder weg naast Verstappen, waarna Red Bull Racing eind 2024 besloot het contract van de routinier vroegtijdig te beëindigen. Sindsdien heeft Pérez meer dan eens in de media laten weten dat zijn teleurstellende performance vooral te wijten is aan het feit dat Red Bull Racing de auto afstelt naar de extreme voorkeuren van Verstappen, waardoor het voor andere coureurs moeilijk is om met de Red Bull uit de voeten te kunnen. Iets wat volgens Pérez ook blijkt uit hoe het Liam Lawson en Yuki Tsunoda afgelopen seizoen naast Verstappen is vergaan.
Mentaal enorm sterk
Gek genoeg heeft de teleurstellende performance van die twee Pérez weer in beeld gebracht bij Formule 1-teams, want in vergelijking 'deed hij het zo slecht nog niet.' Aankomend seizoen verschijnt hij op de grid voor Cadillac, waar hij samen met Valtteri Bottas de line-up vormt. Te gast bij Cracks Podcast gaat Pérez in op wat volgens hem de zwakke plek van Verstappen is: "Max is mentaal een enorm sterke coureur", trapt hij af. "Hij heeft ontzettend veel vertrouwen in zichzelf en heeft ontzettend veel talent."
Zwakke plek Verstappen volgens Pérez
Pérez vervolgt: "Hij is gefocust op de sport, op het racen, op het de beste zijn. Hij is een enorme kracht voor het team en pusht ontzettend hard. Hij is een geweldige leider binnen het team, maar ik denk dat zijn zwakke plek ook zijn karakter is. Als dingen tegen hem werken, heeft hij enorm veel moeite om daarmee om te gaan. Kijk naar wat er gebeurde in Barcelona. Hij blokkeert mentaal, die kant heeft hij ook. Maar als hij die kant niet zou hebben, zou hij Max niet zijn."
