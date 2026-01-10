Verstappen spreekt claim over vaderschap tegen: 'Dat is een trigger voor mij'
Max Verstappen kreeg vorig jaar zijn eerste dochtertje, Lily. Hij maakt duidelijk dat het hem niet langzamer heeft gemaakt, iets wat wel vaak wordt geclaimd als je als coureur vader wordt. De viervoudig wereldkampioen zegt dat het hem zelfs triggert om te laten zien dat er niks van die bewering klopt.
Verstappen en Kelly Piquet zijn al meer dan vijf jaar bij elkaar. De Nederlander was altijd al de bonuspapa van Penelope, de dochter van Piquet uit haar vorige relatie met Daniil Kvyat, die ook ooit in de Formule 1 reed voor Red Bull. Maar eerder dit jaar werd Verstappen tevens vader van een eigen dochtertje. Lily werd net voor de Grand Prix van Miami in mei geboren. Hij miste daardoor tijdens dat raceweekend de donderdag, waarop alle mediaverplichtingen zijn.
Claim over langzamere vaders is een trigger voor Verstappen
"Op het circuit denk ik niet", antwoordde Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd op de vraag of het vaderschap hem heeft veranderd. "Ik denk dat het me zeker niet langzamer heeft gemaakt. Meestal wordt dat dan gezegd en dan is het een soort van trigger, en dan denk ik: 'Nou, ik laat het wel even zien'." Giedo van der Garde voegde toe: "Men zegt dat je met ieder kind dat je krijgt, twee tienden langzamer wordt." Hij had daar echter geen last van, totdat hij zijn derde kind kreeg: "Toen wel, want toen ben ik gestopt", lachte Van der Garde.
