Philippe Bianchi, de vader van de overleden Formule 1-coureur Jules Bianchi, heeft een emotionele oproep op social media gedaan, nadat dieven bij de Fransman hebben ingebroken en spullen met grote emotionele waarde hebben weggenomen.

Jules Bianchi was een veelbelovende coureur in de Formule 1, maar op 25-jarige leeftijd kwam er op tragische wijze een einde aan zijn leven. Tijdens de Grand Prix van Japan in 2014 crashte Sauber-coureur Adrian Sutil vanwege de zware regenval in de bandenstapel bij bocht zeven, waarna er een shovel de baan op werd gestuurd om de gecrashte auto weg te slepen. Bianchi crashte één ronde later op identieke wijze, maar de Fransman crashte tegen de shovel aan. Bianchi liep hersenschade op en belandde in een coma. Op 18 juli 2015 kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat de 25-jarige coureur één dag eerder in het ziekenhuis in Nice was overleden. Sindsdien is er op het gebied van veiligheid enorm veel veranderd in de Formule 1.

Diefstal

Zijn vader, Philippe Bianchi, spreekt regelmatig over hoe zwaar hij het heeft met het verlies van zijn zoon. De Fransman krijgt nu opnieuw een klap te verwerken. Inbrekers hebben een aantal kartspullen bij hem weggehaald, waaronder karts met grote emotionele waarde. Op social media doet hij een oproep: "Lieve vrienden, vanavond richt ik mij op mijn kartfamilie", leest het. "Gisteravond is er bij ons ingebroken en de gewetenloze dieven zijn er met negen JB17 Forever-chassis vandoor gegaan."

Sentimentele waarde

Het statement vervolgt: "Wat nog veel erger is: ze hebben de laatste kart van Jules gesloten, een KZ 125 ART GP. En ook de minikarts van mijn kleinzoon. Naast de waarde van de machines is het de sentimentele waarde die ons pijn doet. Als je een JB17-kart rond ziet gaan, laat mij dit dan alsjeblieft weten. Alvast bedankt."

Full statement translated:

