Lars Leeftink

Maandag 8 mei 2023 14:41 - Laatste update: 14:44

Toto Wolff heeft toegegeven dat hij er niet zeker van is dat het upgradepakket van Mercedes richting Imola de prestatieverbeteringen zal bieden die het team nodig heeft na de ondermaatse start van het seizoen.

Mercedes is er niet in geslaagd om grip te krijgen op de technische reglementen die aan het begin van het seizoen 2022 zijn ingevoerd en raakt na acht jaar dominantie aan de top van de Formule 1 ver achter op gangmaker Red Bull. De Silver Arrows introduceren over twee weken eindelijk hun langverwachte upgrade tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Mercedes-fans zijn hoopvol dat het de prestatiewinst zal opleveren die ze zo graag willen zien, maar Wolff heeft hun hoop met een pessimistische inschatting overgoten.

Mercedes heeft nieuw verwachtingspatroon

Mercedes overwon een verschrikkelijke kwalificatiesessie op zaterdag in Miami en eindigde op P4 en P6 in de race. Het was echter niet genoeg voor Wolff, aangezien hij de prestatie vergeleek met het eerdere succes van het team. De Oostenrijker gaf toe dat hij niet geloofde dat de upgrades die in Imola gaan komen de vereiste winst zouden opleveren, aangezien hij fans aanmoedigde om te wennen aan de veranderende doelen van het team. "Twee jaar geleden denk ik niet dat we zo blij zouden zijn over een vierde en een zesde plaats als nu, maar we hebben gewoon een moeilijke auto", vertelde hij aan Sky Sports. "De kwalificatie was moeilijk, maar de vierde en zesde plaats op zondag waren solide. De auto was goed vandaag. Ik hoop dat we in Imola een stap gaan maken. Tegelijkertijd zijn we momenteel mensen waarbij het glas halfleeg is. Ik wil niet naar iemand toe gaan en zeggen dat we een halve seconde sneller gaan zijn. We hebben een nieuw verwachtingspatroon."

Mercedes 2023

Mercedes staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap, met respectievelijk Lewis Hamilton en George Russell als vierde en zesde bij de coureurs. Het zal niet de plek zijn waar het team aan het einde van het seizoen zal willen eindigen, en het doel zal minimaal zijn om Aston Martin en Ferrari achter zich te houden en tweede te worden in het kampioenschap bij de constructeurs. Alle drie de teams hebben al goed en minder goede weekenden gehad en ontlopen elkaar amper tot niks. Achter deze drie teams is Alpine de laatste raceweekenden ook steeds beter in vorm aan het komen. Zeker een team waar Mercedes ook met een schuin oog naar moet kijken dus.