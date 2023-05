Lars Leeftink

Max Verstappen was na afloop van de race blij nadat hij vanaf de negende plaats op de grid had gevochten om de overwinning in de Grand Prix van Miami te behalen. De Nederlander blikt terug op het moment dat hij met Red Bull Racing een belangrijke strategische beslissing nam, iets wat al voor de race gebeurde.

De wereldkampioen zat een groot deel van de race vast in een intrigerend strategisch gevecht met Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez, waarbij Verstappen op de harde banden startte terwijl zijn belangrijkste rivaal in het kampioenschap op de mediums begon. Uiteindelijk was het de Nederlander die als eerste de zwart-wit geblokte vlag zag, nadat hij zich tijdens een lange eerste stint door het peloton had geworsteld en kort na zijn eerste en enige pitstop Pérez had ingehaald. Door de tweede plaats van Pérez is het verschil tussen beide coureurs nu opgelopen tot veertien punten aan de top van het klassement.

Verstappen en Red Bull

Tijdens de persconferentie van de FIA na afloop van de race in Miami vertelde Verstappen dat het team vlak na de kwalificatie al de uiteindelijk doorslaggevende beslissing had gemaakt om op de harde band te beginnen. “Daar hadden we al een vrij uitgesproken mening over. Daarna moet je dat bespreken met het team en de strategen. Die hadden zoiets van: ‘OK. Qua racetijd lag het heel dicht bij een medium/hard of hard/medium. Het deed er niet echt toe. Maar als je op de hard begint, is het risico natuurlijk iets groter omdat we er maar één hadden. Als je een lekke band in de eerste ronde had of wat dan ook, dan is je race natuurlijk een beetje moeilijker.”

Pérez op mediums

Teamgenoot Pérez, de grootste concurrent van Verstappen in 2023, begon vanaf pole position op de medium band. Hij liet zelf al weten daar niet al te blij mee te zijn. Toch denkt Verstappen niet dat starten op de harde band of medium band veel impact heeft op hoe je begint aan de race en hoe je de banden moet sparen. “Ik denk dat zelfs als het andersom was, je natuurlijk altijd op je banden moet letten, ook op de medium. Ik had gewoon het gevoel dat het me misschien een betere kans gaf om in het begin door het veld te komen. Ik denk dat ik in ronde veertien al [virtueel] op het podium stond, dus vanaf dat moment gaat het vooral om rijden in schone lucht en dan moet je toch op je banden letten.”