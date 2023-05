Remy Ramjiawan

Als het aan Red Bull-teambaas Christian Horner ligt, dan gaat de sport in de toekomst iets voorzichtiger om met de coureurs. De rijders moesten in Miami komen opdraven voor een speciale introductieceremonie en werden het hele weekend eigenlijk geleefd. Horner snapt dat entertainment erbij hoort, maar waarschuwt voor overbelasting.

Ook de tweede editie van de Grand Prix van Miami stond, los van het spektakel op de baan, vooral in het teken van de glitter en glamour buiten de baan. Diverse Hollywood-sterren kwamen een kijkje nemen in de paddock en rapper LL Cool J mocht de coureurs aankondigen. Dat er een show om de race wordt heen gebouwd dat begrijpt Horner, maar hij snapt niet dat coureurs twintig minuten voor de start nog allerlei verplichtingen moeten uitvoeren. Bij de Duitse tak van Motorsport.com legt hij zijn kijk erop uit.

"Je ziet dat de coureur er misschien wat onwennig uitzien, of in ieder geval sommigen van hen. Maar als het erom gaat een nieuw publiek aan te spreken, is dat aan de organisator. Ik ben meer geïnteresseerd in wat er gebeurt zodra de lichten uitgaan", zo vertelt Horner waar zijn prioriteiten ligt. Toch is het miljoenenbal ook een vorm van marketing. "Als het goed is voor de zaken, vind ik dat prima. Het gaat tenslotte vooral om de twee uur voordat de race begint. En we zitten hier duidelijk in een andere markt."

Los van het feit dat coureurs zich misschien niet altijd een houding kunnen geven, kost het ze ook gewoon veel energie. "Om eerlijk te zijn is het best zwaar voor de coureurs. Ze rennen door een groep mensen en begroeten beroemdheden van wie ze waarschijnlijk niet eens weten wie ze zijn, om uiteindelijk het volkslied bij te wonen. En dan wordt er daarna van ze verwacht dat ze presteren. Er zijn niet veel sporten waar atleten dat moeten doen", zo trekt hij de vergelijking.

Horner is dan ook van mening dat het allemaal draait om de juiste balans. "Ik denk dat we gewoon een evenwicht moeten vinden tussen wat show is en wat het sportieve element is. Daarom heb ik ons hoofd marketing [Oliver Hughes red.] dit keer naar het podium gestuurd", aldus de Red Bull-teambaas.