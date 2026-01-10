De eerste testweek van het nieuwe Formule 1-jaar wordt achter gesloten deuren afgewerkt. Geen camera's, geen media, geen fans en zelfs maar een beperkte hoeveelheid teamleden. Waarom doet men zo geheimzinnig over de eerste meters in de nieuwe bolides voor het aankomende seizoen?

Het Formule 1-circus ontwaakt al deze maand weer uit haar opvallend korte winterslaap. De privéjets van de coureurs zijn nog maar net geland in Ibiza en Griekenland, of men moet alweer huiswaarts keren voor de eerste voorbereidingen. De start van het nieuwe seizoen wordt namelijk op 26 januari al afgetrapt met de eerste testweek in Barcelona. Een deel van de teams heeft ervoor gekozen om hiervoor al de kleurenstelling van de nieuwe wagen te lanceren, een feestje waarbij de coureurs vaak aanwezig worden geacht. Die vroege start van het nieuwe koningsklassejaar is goed verklaarbaar. Het markeert namelijk het begin van een nieuw tijdperk in de sport. De reglementen zijn op zowel motorisch- als technisch gebied op de schop gegaan, wat ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van de auto's heeft gehad.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend uitgebreide voorbereiding F1-seizoen 2026

De raakvlakken tussen de auto's van de afgelopen jaren en dit jaar zijn op één hand te tellen. De verhouding tussen elektrisch vermogen en motorisch vermogen is gestegen naar vijftig procent om vijftig procent. De DRS is verdwenen en wordt vervangen door actieve aerodynamica en de MGU-H behoort niet langer tot het lijstje met onderdelen. Daarnaast worden de auto's van dit jaar aanzienlijk korter, smaller en minder zwaar, wat allemaal het inhalen op de baan ten goede moet komen. Dit zijn logischerwijs enorme veranderingen voor de teams, en daarom heeft de Formule 1 voor een zeer uitgebreide voorbereiding gekozen. Dit jaar worden er maar liefst drie testweken verreden: van 26 tot en met 30 januari in Barcelona, van 11 tot 13 februari in Bahrein en van 18 tot 20 februari in Bahrein. De eerste Grand Prix van het jaar wordt verreden op zondag 8 maart in Australië.

Formule 1-testdagen 2026

Waarom test de Formule 1 in Barcelona en Bahrein?

26 tot en met 30 januari11 tot en met 13 januari18 tot en met 20 januari

Barcelona en Bahrein zijn bekende testlocaties in de Formule 1. Het circuit in Barcelona kent veel hoogteverschillen, langzame bochten, mediumsnelle bochten en snelle bochten. Bahrain biedt op haar beurt een combinatie van lange rechte stukken, harde remzones en langzame bochten. De teams krijgen op deze manier uitgebreid de kans om de nieuwe wagens zowel op motorisch vlak als op aerodynamisch vlak uitgebreid te testen. Hoe zit het qua topsnelheid? Hoe ligt de auto in de verschillende soorten bochten? Hoe gaat de auto om met hoogteverschillen? Allemaal cruciale factoren voor de teams die getest kunnen worden op deze twee banen.

Related image

Eerste testweek achter gesloten deuren

De keuze voor een uitgebreide voorbereiding is dus logisch. Iets waar onder andere het gloednieuwe elfde team van Cadillac in het bijzonder veel baat bij zal hebben. Maar ook Audi, dat het team van Sauber heeft overgenomen, of Red Bull Racing, dat voor het eerst met motoren van eigen makelij op het strijdtoneel verschijnt. Er is echter ook iets opvallends. De eerste testweek in Barcelona wordt verreden achter gesloten deuren. Er worden geen beelden uitgezonden, er is geen media aanwezig, er kan geen live timing gevolgd worden, er worden geen fans toegelaten op het circuit en zelfs de teams reizen met slechts een minimale bezetting af naar het circuit onder de Spaanse zon. Deze testweek telt in totaal vijf dagen, maar de teams mogen maximaal drie dagen in actie komen. De extra dagen bieden zekerheid wat betreft het weer en creëren logistieke ruimte voor de teams.

Ruimte voor fouten

De geheimzinnigheid rondom de testweek in Barcelona lijkt vooral gedaan te zijn om de teams ademruimte te geven. De renstallen staan immers voor een enorme uitdaging en zullen met zwetende handen moeten toezien of het bedachte concept überhaupt werkt in de praktijk. Daarnaast moeten de software, de koeling en de krachtbron allemaal nog maar betrouwbaar blijken. Er zal vooral met kale auto's gereden worden, met als doel om zoveel mogelijk kilometers te maken, om te kijken of alles werkt. Door deze testdagen achter gesloten deuren af te werken, krijgen de teams de ruimte om fouten te maken zonder dat er wereldwijd wordt meegekeken.

Formule 1-conceptauto voor 2026

Bahrein wel live te volgen

De testdagen in Bahrein worden wél uitgezonden. Deze zijn volledig live te volgen, de live timing zal zichtbaar zijn en er worden fans toegelaten op het circuit. Hier zullen de teams zich meer focussen op de performance van de auto. In de woestijnstaat zal het vooral draaien om de vraag: waar staan we ten opzichte van de concurrentie?

Teams bang voor wanvertoningen?

De beslissing om de testdagen in Barcelona achter gesloten deuren te verrijden, lijkt dus niet zo'n spannende reden te hebben. Maar toch worden er vooral online veel vraagtekens bij gezet Zijn er teams die de boel niet voor elkaar hebben? Zijn er teams bang dat ze dusdanig langzaam zijn dat ze überhaupt niet aan de 107%-regel kunnen voldoen? Zijn er teams bang dat de boel uit elkaar valt? Oftewel, willen de teams voorkomen dat er live op televisie enorme blamages worden tentoongesteld? Of wil de Formule 1 voorkomen dat er eenzelfde soort mysterie ontstaat als in 2015...?

Dat jaar werd Fernando Alonso overgebracht naar het ziekenhuis na een geheimzinnige en bizarre crash in dienst van McLaren, tijdens een testdag in Barcelona, en sindsdien doen tal van theorieën over de toedracht van het ongeluk en de gevolgen voor de Spanjaard de ronde. Voorafgaand aan het Formule 1-seizoen van 2015 werden de wintertestdagen eveneens op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya afgewerkt. Tijdens deze testsessies werd al snel duidelijk dat het een lang seizoen voor McLaren zou worden. De Honda-krachtbron kampte met behoorlijke betrouwbaarheidsproblemen en zowel Alonso als teamgenoot Jenson Button wisten geen competitieve tijden op het bord te zetten. Op de laatste dag ging het mis voor de inmiddels 44-jarige Spanjaard. Nadat hij de eerste paar uur van de testdag aan zich voorbij moest laten gaan, omdat Honda het niet voor elkaar kreeg een nieuw ontwerp van de MGU-K met de krachtbron te configureren, stormde Alonso uiteindelijk geteisterd de baan op, in een poging eindelijk een behoorlijk aantal kilometers op de teller te krijgen.

Alonso op het circuit in Barcelona, 2015

Alonso crasht en raakt bewusteloos

Al snel wist de tweevoudig wereldkampioen de vijfde tijd op het bord te zetten, maar tijdens zijn 21e ronde van de dag ging het mis. In bocht drie, een lange doordraaier naar rechts, veranderde de McLaren van Alonso plotseling van richting en crashte deze uit het niets in de betonnen muur. Sebastian Vettel in de Ferrari was de enige coureur in de buurt van het ongeluk, en zei over de boordradio dat de McLaren "een rare beweging" maakte. Met een snelheid van ongeveer 105 kilometer per uur op het moment van impact, was het verre van een van de zwaarste crashes uit de geschiedenis van de sport. Maar toen Alonso maar niet uit zijn cockpit kwam en bewusteloos bleek te zijn, begonnen de zorgen toch toe te slaan.

De gecrashte auto van Alonso

Het medische personeel snelde naar de plaats van het ongeval, waar er eerste hulp aan de Spanjaard werd verleend. Vervolgens werd Alonso per helikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis overgebracht, waar hij uiteindelijk drie dagen zou blijven. Ook moest hij de openingsrace van het seizoen in Australië aan zich voorbij laten gaan, omdat hij herstellende was van een hersenschudding. De testdagen werden destijds niet op televisie uitgezonden. Wel werd de crash vastgelegd door de op het circuit aanwezige camera's, maar de beelden van de crash zijn nooit vrijgegeven. Ook zijn de conclusies van de FIA, die onderzoek deed naar de crash, nooit openbaar gemaakt.

Alonso wordt bewusteloos en afgedekt naar de medische helikopter gebracht

Merkwaardige verklaring en gebrek aan informatie

McLaren bracht naar buiten dat de crash werd veroorzaakt door een plotselinge windstoot, maar in de paddock werd met opgetrokken wenkbrauwen naar het verhaal geluisterd. Het feit dat Alonso drie dagen in het ziekenhuis doorbracht en de Grand Prix van Australië aan zich voorbij moest laten gaan, omdat hij herstellende was van een hersenschudding, riep vragen op. En die vragen werden juist niet beantwoord, omdat zowel McLaren als de FIA bijzonder weinig informatie naar buiten bracht Ook werd de auto van Alonso teruggetrokken uit de testdagen, terwijl de schade alleszins meeviel. Men begon te denken dat de Britse formatie wat te verbergen had.

Alonso wordt bewusteloos en afgedekt naar de medische helikopter gebracht

En dat vermoeden werd kracht bijgezet door Alonso zelf, toen hij in Maleisië zijn rentree maakte in de paddock. Gevraagd naar de verklaring van McLaren over het incident, deed hij de windstoot af als onzin: "Er was duidelijk een probleem met de auto, maar er is niets over in de data te vinden", klonk het. "Er is geen duidelijk antwoord. We hadden duidelijk een probleem met het stuur in bocht drie. Het stuur werd vergrendeld naar rechts. Ik schakelde terug van de vijfde naar de derde versnelling, maar helaas missen we wat van de data. Wat het probleem ook was, wellicht komen we er nooit achter."

Alonso doet zijn verhaal in Maleisië

Theorie: giftige dampen of stroomstoot van de auto

Al snel ontstonden er verschillende theorieën over de toedracht van de crash. Zo werd er in eerste instantie naar Honda gewezen. Het was een publiek geheim dat de Japanse fabrikant kampte met problemen aan de batterij van de motor, waarna er werd beweerd dat Alonso bewusteloos was geraakt, omdat hij giftige dampen zou hebben ingeademd, of zelfs zou zijn geëlektrocuteerd door zijn auto. Fabrizio Barbazza, een voormalig Formule 1-coureur, vertelde destijds dat hij van zijn bronnen had vernomen dat Alonso een elektrische stoot van 600 watt van de auto had gekregen. Het team van McLaren deed dit verhaal af als onzin, iets waarin het werd bijgestaan door de manager van Alonso, Luis Garcia Abad. Opnieuw werd er naar een windstoot gewezen, waarbij werd aangestipt dat ook Carlos Sainz met zijn Toro Rosso was gecrasht in de derde bocht.

Theorie: bewusteloos door impact van de crash

Een andere theorie is dat Alonso bewusteloos raakte door de ongelukkige manier waarop de crash plaatsvond. Toen de McLaren richting de betonnen muur bewoog in een scherpe hoek, werd de auto zijwaarts getrokken door het gras en schoof zodoende parallel aan de muur het beton in. Men dacht destijds dat doordat de hoek van de auto op het moment van impact de suspensie niet afbrak, waardoor de volledige kracht van de klap door de suspensie verder de auto in trok. Deze theorie wordt kracht bijgezet door de kleine hoeveelheid schade aan de auto, in vergelijking met de snelheid van de crash. Omdat de auto weinig van de impact opving, kreeg Alonso mogelijk de klap zelf te verduren, waardoor hij bewusteloos raakte.

Tegenstrijdige verklaringen

Maar er is nog meer raars aan dit verhaal. In het dagverslag van de vierde testdag van McLaren schreef de renstal dat Alonso ongedeerd was na de crash. Racing director Eric Boullier schreef echter dat de coureur uit Oviedo een hersenschudding had opgelopen. Dat stond ook weer haaks op de woorden van teambaas Ron Dennis. Hij vertelde op een persconferentie na afloop dat Alonso "nauwelijks te maken had met de symptomen van een hersenschudding". Het was het zoveelste merkwaardige aspect in het hele gebeuren, en opnieuw ontstonden er vragen en theorieën.

De plek van de crash

Geheugenverlies

Verschillende journalisten en media brachten vervolgens opvallende informatie naar buiten. Zo zou Alonso niet alleen geleden hebben aan een hersenschudding, maar zelfs aan geheugenverlies. Ralf Bach van Sport Bild bracht naar buiten dat toen Alonso wakker werd in het ziekenhuis, hij Italiaans praatte en dacht dat hij nog steeds voor Ferrari reed. Het Spaanse El País schreef zelfs in de krant dat zij hadden vernomen dat Alonso dacht dat hij dertien was toen hij wakker werd, en tegen de dokter had gezegd: "Ik ben Fernando. Ik doe aan karten en wil een Formule 1-coureur worden." Het zou een week hebben geduurd voordat Alonso zijn herinneringen weer terug had.

Net als de theorie over de windstoot van McLaren deed Alonso ook dit echter af als onzin: "Ik werd niet wakker in 1995 terwijl ik Italiaans praatte", klonk het. "Ik kan mij het ongeluk nog herinneren en ik weet nog precies wat er de volgende dag allemaal gebeurde."

Alonso wordt afgevoerd naar het ziekenhuis

Theorie: blackout achter het stuur

Een laatste theorie is nog dat Alonso zelf iets meemaakte voorafgaand aan de crash. Zo zou de Spanjaard uit het niets bewusteloos zijn geraakt achter het stuur, waarna zijn McLaren stuurloos de muur inreed. Dit verhaal wordt kracht bijgezet door Peter Windsor, voormalig teammanager bij onder andere Williams. Op zijn YouTube-kanaal onthulde hij dat teamleden van McLaren hem hadden verteld dat er van een mechanisch probleem geen sprake was, maar dat Alonso een "medisch incident" kende achter het stuur.

"Het kan een probleem met de auto zijn geweest", aldus Windsor. "Een fout in het stuur of het remsysteem. Niet dat hij op dat moment aan het remmen was, maar misschien ontplofte er een remschijf of zoiets. Of hij had een blackout. Dat is wat mij is verteld. Ik denk dat hij een blackout heeft gehad en ik vraag me af of hijzelf of iemand weet waarom dat is gebeurd. Wat ik heb begrepen van mensen die destijds bij McLaren betrokken waren, is dat het geen mechanisch probleem was. Het is een beetje een mysterie. Een groot mysterie, eigenlijk."

Peter Windsor

Een groot mysterie

Een groot mysterie: dat is het tot op de dag van vandaag inderdaad. En mogelijk nog een mysterie uit de Formule 1-paddock dat nooit opgelost zal worden. Alonso sprak ooit de woorden: "Zodra ik met pensioen ga, vertel ik mijn hele verhaal over McLaren." Veel fans hopen dat hij dan zal onthullen wat er op die dag in februari gebeurde, maar tot die tijd blijft het een van de meest bizarre verhalen uit de Formule 1-paddock.

Gerelateerd