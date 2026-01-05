Max Verstappen was samen met zijn gezinnetje de afgelopen weken heerlijk aan het genieten van een welverdiende vakantie, waarbij hij de laatste tijd in Brazilië doorbracht. Aan al het moois blijkt ook echter weer snel een eind te komen: de Nederlander heeft het land van de samba achter zich gelaten.

Tussen het einde van het Formule 1-seizoen 2025 en de start van het seizoen van 2026 beleeft Verstappen een ongebruikelijk korte winterstop. Waar een winterbreak traditioneel een periode is waarin coureurs kunnen ontspannen, herstellen en tijd doorbrengen met familie na maanden van intensief racen, blijkt de pauze in 2025-2026 bijzonder beperkt van duur te zijn, mede door een strak schema met vroege pre-season tests in januari en de start van de nieuwe kalender in maart. Dit beperkt de effectieve rustperiode voor Verstappen en zijn collega’s aanzienlijk.

Skiën in Oostenrijk

Voor Verstappen, die net buiten zijn vijfde wereldtitel viel en zich voorbereidt op een seizoen met ingrijpende technische veranderingen, betekent de korte winterstop niet alleen minder tijd om fysiek en mentaal te resetten, maar ook een versnelde terugkeer naar teamwerk, auto-ontwikkeling en strategische voorbereiding op 2026. Om even optimaal tot rust te komen, ging de viervoudig wereldkampioen allereerst op de latten in Oostenrijk om toch nog even op de sportieve tour te blijven.

Brazilië en terug naar Monaco

Daarna was het rond en na de feestdagen tijd voor échte ontspanning: Verstappen vertrok met zijn gezinnetje heerlijk naar Brazilië om daar nog even te genieten van zon, zee en strand en familie. Daar waar de Red Bull livery-onthulling op 15 januari op het programma staat en dus nog wel even weg is, heeft Verstappen besloten om de vakantie inmiddels af te breken, waardoor hij dus nog ruim een week thuis in Monte Carlo kan doorbrengen richting de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Vlak na de onthulling van de livery beginnen op 26 januari alweer de eerste testdagen in Barcelona van dit zeer interessante Formule 1-seizoen.

