VIDEO | FIA reageert op gezondheidsklachten Verstappen l GPFans News
VIDEO | FIA reageert op gezondheidsklachten Verstappen l GPFans News
Het stuiteren van het afgelopen reglement heeft bij de meeste F1-coureurs gezorgd voor fysiek ongemak en medische klachten. Max Verstappen ging hier in de slotfase van het afgelopen seizoen op in. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, zag dit niet aankomen.
Gerelateerd
Net binnen
Brandstof
'Aston Martin verwacht extra pk's door e-fuel Aramco'
- 10 minuten geleden
VIDEO
VIDEO | FIA reageert op gezondheidsklachten Verstappen l GPFans News
- 47 minuten geleden
Red Bull Racing
Red Bull Racing onthult nieuw logo: fans hopen ook op nieuwe livery
- 1 uur geleden
Verstappen en Piquet
Zo zag de jaarwisseling van Verstappen en Piquet eruit
- 2 uur geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Ferrari neemt afscheid van reservecoureur Zhou | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Verstappen Perez
Pérez onthult gekregen cadeau van 'maatje' Verstappen
- 3 uur geleden
Veel gelezen
500.000+ views
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 28 december
150.000+ views
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
- 16 december
150.000+ views
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
100.000+ views
FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
- 13 december
100.000+ views
'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'
- 17 december