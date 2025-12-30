close global

Hezeman, thumb, 2025

VIDEO | Hezemans hekelt Engelse F1-media: ‘Verstappen heeft 100 cadeaus gekregen’ | GPFans Eindejaarsgesprek

VIDEO | Hezemans hekelt Engelse F1-media: ‘Verstappen heeft 100 cadeaus gekregen’ | GPFans Eindejaarsgesprek

Remy Ramjiawan

Na afloop van het Formule 1-seizoen 2025 spraken we met Mike Hezemans over alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de Formule 1 en blikken we vooruit op het nieuwe seizoen van 2026.

