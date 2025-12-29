close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, generic, 2025, Qatar

VIDEO | 'Lambiase onderhandelt met twee F1-teams', 'FIA hakt knoop door over motorfoefje' | GPFans News

VIDEO | 'Lambiase onderhandelt met twee F1-teams', 'FIA hakt knoop door over motorfoefje' | GPFans News

Remy Ramjiawan

De toekomst van Gianpiero Lambiase bij Red Bull Racing lijkt op losse schroeven te staan. Niet alleen Aston Martin zou 'GP' willen inlijven, er zou nog een team staan te springen om Lambiase over te nemen.

Gerelateerd

VIDEO

Net binnen

Ford-topman erkent kleine achterstand met verbrandingsmotor: 'Is niet veel'
Red Bull Ford

Ford-topman erkent kleine achterstand met verbrandingsmotor: 'Is niet veel'

  • 29 minuten geleden
  • 1
 Newey verwacht veel van Red Bull Racing in 2026
Adrian Newey

Newey verwacht veel van Red Bull Racing in 2026

  • 1 uur geleden
'Ferrari, Audi en Honda willen nieuwe meetmethode rondom compressieverhouding'
Compressieverhouding

'Ferrari, Audi en Honda willen nieuwe meetmethode rondom compressieverhouding'

  • 1 uur geleden
  • 3
 FIA komt met verduidelijking van regels omtrent rode vlaggen in Formule 1
Rode vlag

FIA komt met verduidelijking van regels omtrent rode vlaggen in Formule 1

  • 2 uur geleden
VIDEO | 'Lambiase onderhandelt met twee F1-teams', 'FIA hakt knoop door over motorfoefje' | GPFans News
VIDEO

VIDEO | 'Lambiase onderhandelt met twee F1-teams', 'FIA hakt knoop door over motorfoefje' | GPFans News

  • 3 uur geleden
  • 2
 Lanceerdata van F1-auto's 2026: Nog vier teams moeten datum bekendmaken
Launch

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Nog vier teams moeten datum bekendmaken

  • Vandaag 09:37
  • 6
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • Gisteren 15:39
 Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
150.000+ views

Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'

  • 16 december
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • Gisteren 11:06
 FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
100.000+ views

FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026

  • 13 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x