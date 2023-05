De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Miami

Brian Van Hinthum

Zondag 7 mei 2023 20:05

Om 21:30 uur doven de lichten op het Miami International Autodrome en met de bijzondere kwalificatieuitslag van zaterdag belooft het een spannende race te worden in Florida. De definitieve startopstelling voor de race is nu bekend, waarbij Sergio Pérez de man is die vanaf pole position vertrekt.

De Grand Prix van Miami komt met rassen schreden dichterbij en dus wordt er richting de doven van de lichten de definitieve startopstelling voor de race bekendgemaakt. Na de kwalificatie van zaterdag beloofde het in ieder geval een opmerkelijke startopstelling te gaan worden. Doordat Charles Leclerc tijdens de derde sessie zijn Ferrari in de muur reed, kon bijvoorbeeld Max Verstappen door de rode vlag niet meer aan een snelle ronde beginnen en dus begint hij teleurstellend als negende.

Artikel gaat verder onder video

Definitieve opstelling

Teamgenoot Pérez wist aan de andere kant wél te leveren en de Mexicaan begint in Miami vanaf pole position. Fernando Alonso start vlak achter de Red Bull-coureur, terwijl landgenoot Carlos Sainz de top drie completeert. Leclerc moet het na zijn teleurstellende crash doen met de zevende stek, terwijl Kevin Magnussen vanaf P4 misschien wel de grootste verrassing leverde. Ook Pierre Gasly zat er met zijn vijfde stek voor het team van Alpine uitstekend bij.