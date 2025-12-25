Voor Max Verstappen waren er in 2017 en 2018 de nodige fouten waarvan de Nederlander heeft geleerd. In een gesprek met Talking Bull blikt Verstappen terug op deze leerzame periode en geeft aan dat hij niets zou willen veranderen; het heeft immers de coureur gemaakt die hij vandaag de dag is.

Verstappen kwam op 17-jarige leeftijd de Formule 1 binnen, en destijds waren er flink wat vraagtekens bij zijn deelname. Enkele veteranen vonden het te vroeg, maar Verstappen wist de kritiek in die eerste jaren te weerleggen. In 2018 was de Nederlander echter betrokken bij een aantal fouten en crashes, waardoor hij onder druk kwam te staan. Achteraf is Verstappen daar blij om, want daardoor weet hij nu juist wat hij vooral niet moet doen.

Advies voor jongere 'ik'

Op de vraag of hij advies zou geven aan zijn jongere zelf, antwoordt Verstappen: “Ik zou juist willen dat hij dezelfde fouten maakte, dat hij door dezelfde moeilijke tijden gaat. Als je alles al van tevoren weet, is dat ongelooflijk saai. En dat maakt je ook lui. Je hebt moeilijke tijden nodig. Je kunt iemand wel vertellen: ‘doe dit niet’. Maar alleen door een fout zelf te maken, leer je om die niet nog een keer te maken.”

Leren en doorpakken na moeilijke tijd

Verstappen erkent dat 2018 zijn moeilijkste periode was: “De eerste zeven of acht races, toen ik een aantal fouten maakte en in een negatieve spiraal terechtkwam. Het werkte toen allemaal niet, en ik was behoorlijk ontevreden over mezelf. Toen kwam de ommekeer in Montréal. Vanaf die dag viel alles op zijn plaats.”

