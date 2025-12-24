Red Bull-eigenaar Mateschitz duikt onder andere naam op in deelnemerslijst Dakar Rally
Red Bull-eigenaar Mateschitz duikt onder andere naam op in deelnemerslijst Dakar Rally
Mark Mateschitz, de zoon van de oprichter van Red Bull, zal begin januari deelnemen aan de Dakar Rally, zo meldt de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung. Dat zal echter niet onder zijn eigen naam gebeuren, want hij heeft zich voor het kampioenschap ingeschreven onder het pseudoniem Mark Mustermann.
Hoewel het gebruik van een pseudoniem misschien vreemd overkomt, is Mateschitz niet de enige bekende Oostenrijker die aan de rally deelneemt. Victoria Swarovski, erfgename van de kristalglasmaker, zal onder de naam Vic Flip plaatsnemen in een Can-Am Maverick R. Swarovski, die ook een relatie heeft met Mateschitz, kondigde haar deelname al eerder aan.
Bekende namen in de rally
De Dakar Rally zelf, die op 3 januari van start gaat in Yanbu, heeft een aantal grote namen aan zich weten te binden. Zo staan onder anderen Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz senior en Sébastien Loeb op de startlijst. De zoon van de Red Bull-oprichter en zijn navigator Michael Zajc zijn echter niet onervaren: zij reden eerder dit jaar diverse Baja’s en namen ook deel aan enkele evenementen van het World Rally-Raid Championship.
Ook Max Verstappen haalde in 2025 het nieuws door onder een andere naam te testen op de Nordschleife. De Nederlander schreef zich destijds in onder de naam Franz Hermann, een naam die inmiddels een eigen leven is gaan leiden.
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull-eigenaar Mateschitz duikt onder andere naam op in deelnemerslijst Dakar Rally
- 41 minuten geleden
VIDEO | Red Bull stelt vervanger Marko aan, F1-baas over terugkeer GP Duitsland | GPFans News
- 1 uur geleden
'Ferrari werkt aan flexibele voorwielophanging voor 2026-wagen'
- 2 uur geleden
Verstappen heeft Red Bull Ford-motor al gehoord: 'Kijk, het is geen V10-motor'
- 3 uur geleden
- 3
Red Bull klaar met spelletjes als 'tape-gate': "Pushen op elk vlak, maar willen ook respect tonen"
- Vandaag 08:02
'Mercedes had rechtszaak moeten beginnen na onrechtvaardigheid in Abu Dhabi 2021'
- Vandaag 06:57
- 18
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 20 december