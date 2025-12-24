Mark Mateschitz, de zoon van de oprichter van Red Bull, zal begin januari deelnemen aan de Dakar Rally, zo meldt de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung. Dat zal echter niet onder zijn eigen naam gebeuren, want hij heeft zich voor het kampioenschap ingeschreven onder het pseudoniem Mark Mustermann.

Hoewel het gebruik van een pseudoniem misschien vreemd overkomt, is Mateschitz niet de enige bekende Oostenrijker die aan de rally deelneemt. Victoria Swarovski, erfgename van de kristalglasmaker, zal onder de naam Vic Flip plaatsnemen in een Can-Am Maverick R. Swarovski, die ook een relatie heeft met Mateschitz, kondigde haar deelname al eerder aan.

Bekende namen in de rally

De Dakar Rally zelf, die op 3 januari van start gaat in Yanbu, heeft een aantal grote namen aan zich weten te binden. Zo staan onder anderen Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz senior en Sébastien Loeb op de startlijst. De zoon van de Red Bull-oprichter en zijn navigator Michael Zajc zijn echter niet onervaren: zij reden eerder dit jaar diverse Baja’s en namen ook deel aan enkele evenementen van het World Rally-Raid Championship.

Ook Max Verstappen haalde in 2025 het nieuws door onder een andere naam te testen op de Nordschleife. De Nederlander schreef zich destijds in onder de naam Franz Hermann, een naam die inmiddels een eigen leven is gaan leiden.

