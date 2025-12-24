close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Mark Mateschitz, Max Verstappen, generic, 2025

Red Bull-eigenaar Mateschitz duikt onder andere naam op in deelnemerslijst Dakar Rally

Red Bull-eigenaar Mateschitz duikt onder andere naam op in deelnemerslijst Dakar Rally

Remy Ramjiawan
Mark Mateschitz, Max Verstappen, generic, 2025

Mark Mateschitz, de zoon van de oprichter van Red Bull, zal begin januari deelnemen aan de Dakar Rally, zo meldt de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung. Dat zal echter niet onder zijn eigen naam gebeuren, want hij heeft zich voor het kampioenschap ingeschreven onder het pseudoniem Mark Mustermann.

Hoewel het gebruik van een pseudoniem misschien vreemd overkomt, is Mateschitz niet de enige bekende Oostenrijker die aan de rally deelneemt. Victoria Swarovski, erfgename van de kristalglasmaker, zal onder de naam Vic Flip plaatsnemen in een Can-Am Maverick R. Swarovski, die ook een relatie heeft met Mateschitz, kondigde haar deelname al eerder aan.

Bekende namen in de rally

De Dakar Rally zelf, die op 3 januari van start gaat in Yanbu, heeft een aantal grote namen aan zich weten te binden. Zo staan onder anderen Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz senior en Sébastien Loeb op de startlijst. De zoon van de Red Bull-oprichter en zijn navigator Michael Zajc zijn echter niet onervaren: zij reden eerder dit jaar diverse Baja’s en namen ook deel aan enkele evenementen van het World Rally-Raid Championship.

Ook Max Verstappen haalde in 2025 het nieuws door onder een andere naam te testen op de Nordschleife. De Nederlander schreef zich destijds in onder de naam Franz Hermann, een naam die inmiddels een eigen leven is gaan leiden.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Dakar Rally Mark Mateschitz

Net binnen

Red Bull-eigenaar Mateschitz duikt onder andere naam op in deelnemerslijst Dakar Rally
Mark Mateschitz

Red Bull-eigenaar Mateschitz duikt onder andere naam op in deelnemerslijst Dakar Rally

  • 41 minuten geleden
VIDEO | Red Bull stelt vervanger Marko aan, F1-baas over terugkeer GP Duitsland | GPFans News
VIDEO

VIDEO | Red Bull stelt vervanger Marko aan, F1-baas over terugkeer GP Duitsland | GPFans News

  • 1 uur geleden
'Ferrari werkt aan flexibele voorwielophanging voor 2026-wagen'
Ferrari

'Ferrari werkt aan flexibele voorwielophanging voor 2026-wagen'

  • 2 uur geleden
Verstappen heeft Red Bull Ford-motor al gehoord: 'Kijk, het is geen V10-motor'
Red Bull Ford

Verstappen heeft Red Bull Ford-motor al gehoord: 'Kijk, het is geen V10-motor'

  • 3 uur geleden
  • 3
 Red Bull klaar met spelletjes als 'tape-gate':
Mekies over mentaliteit

Red Bull klaar met spelletjes als 'tape-gate': "Pushen op elk vlak, maar willen ook respect tonen"

  • Vandaag 08:02
'Mercedes had rechtszaak moeten beginnen na onrechtvaardigheid in Abu Dhabi 2021'
Verstappen vs. Hamilton

'Mercedes had rechtszaak moeten beginnen na onrechtvaardigheid in Abu Dhabi 2021'

  • Vandaag 06:57
  • 18
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
200.000+ views

FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi

  • 8 december
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties

  • 20 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x