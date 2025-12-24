George Russell heeft zich uitgelaten over het effect van Lewis Hamiltons vertrek naar Ferrari op zijn prestaties bij Mercedes. In gesprek met PlanetF1.com onthult de Brit dat het vertrek van Hamilton ervoor heeft gezorgd dat hij meer ruimte heeft gekregen binnen Mercedes om zijn eigen weg te vinden. Dat heeft in 2025 geleid tot het beste seizoen van Russell in de Formule 1.

De Brit maakte in 2022 de overstap van Williams naar Mercedes en ging daar op jacht naar overwinningen. Hamilton besloot zijn carrière bij Ferrari voort te zetten en daarmee moest Russell de rol van teamleider bij Mercedes overnemen, samen met de jonge Kimi Antonelli. Russell wist onder meer te winnen in Canada en Singapore en blikt dan ook terug op een sterk seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Tijd naast Hamilton

Het vertrek van Hamilton voelde voor Russell als een soort bevrijding: “Ik denk dat dat altijd al in mijn aard heeft gezeten, nog vóór de Formule 1, en dat het me heeft geholpen om kampioenschappen binnen te halen.” De Engelsman geeft toe dat de uitdaging om zichzelf te bewijzen naast een coureur van het kaliber Hamilton hem heeft aangespoord om verder te kijken dan zijn eigen grenzen. Nu Hamilton weg is, voelt hij zich meer op zijn gemak, waardoor hij zijn natuurlijke rijstijl beter kan hanteren.

“Maar het was tijdens mijn tijd met Lewis dat ik het gevoel kreeg dat ik mezelf wilde uitdagen om te zien of er nog meer in me zat, om de grenzen te verleggen en te kijken wat er zou gebeuren. In 2023 nam ik geen genoegen meer met alleen strijden voor podiumplaatsen. Ik wilde de grenzen verleggen en proberen een topresultaat te behalen, in plaats van genoegen te nemen met een podiumplaats of een vierde plek. Dat heeft me een beetje in de problemen gebracht. Dit jaar heb ik het daarom wat rustiger aangepakt, en dat heeft me waarschijnlijk geholpen om betere resultaten te behalen,” aldus Russell.

Toekomst bij Mercedes

Met het verlengen van het duo dat vanaf 2026 voor Mercedes zal uitkomen, kan Russell ook vol vertrouwen naar de toekomst kijken. Hij spreekt lovend over Antonelli: “Hij is zo energiek; als je met hem praat, is hij altijd enthousiast en dat is leuk om te zien. Ik denk dat hij volgend jaar een grote stap gaat maken.”

Gerelateerd