Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Miami

Remy Ramjiawan

Zondag 7 mei 2023 08:40

Het is raceday en dat betekent dat de Grand Prix van Miami op het programma staat. De race rondom het Hard Rock Stadium in Miami zal om 21:30 uur van start gaan en Sergio Pérez vangt de wedstrijd aan vanaf pole position.

De Mexicaanse Red Bull-coureur kende in Azerbeidzjan al een goed weekend en in Miami krijgt hij de kans om daar een vervolg aan te geven. Pérez wist een 1:26.841 op de klokken te zetten en hoewel er in de laatste sessie van de kwalificatie nog wel een aantal coureurs bezig waren met een verbetering, zorgde de crash van Charles Leclerc ervoor dat er met nog anderhalve minuut te gaan, met de rode vlag werd gezwaaid. De sessie werd niet meer hervat en dat betekent dat de huidige nummer twee van het klassement zijn derde pole position uit zijn carrière wist bij te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

Startopstelling

Aan de andere kant van de eerste startrij staat Fernando Alonso, die ook nog altijd de derde plek in het kampioenschap bezet. Landgenoot Carlos Sainz wist zijn Ferrari op P3 te zetten en Kevin Magnussen heeft ook geprofiteerd van de rode vlag, de Deen mag zondagavond starten vanaf plek vier. Pierre Gasly en George Russell hebben ook uitzicht op flink wat punten vanaf P5 en P6. Leclerc kon door zijn crash zijn tijd niet meer verbeteren en vangt de wedstrijd in Miami aan vanaf de zevende plek en Esteban Ocon zal dat doen vanaf P8. Pas op plek negen vinden we Max Verstappen terug. De titelhouder brak zijn eerste snelle ronde af en werd geconfronteerd met de rode vlag in zijn tweede poging en Valtteri Bottas maakt de top tien compleet. Voor Nyck de Vries is er eindelijk ook een opsteker, want de Nederlander versloeg zijn teamgenoot en start de wedstrijd vanaf P15.