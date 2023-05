Kimberley Hoefnagel

Nyck de Vries kan enigszins positief terugkijken op de kwalificatie in Miami. De Nederlander wist het tot Q2 te schoppen, maar kwam niet verder dan de vijftiende plek. Hij weet dat het een lastige zondag kan worden, maar hoopt de kunnen profiteren van de fouten van anderen.

De Vries heeft een aantal lastige raceweekenden achter de rug met het team van AlphaTauri. De 28-jarige coureur heeft dit seizoen nog geen enkel punt weten te verdienen, en hoopt dat dit weekend toch voor elkaar te kunnen krijgen. De Vries kwalificeerde zich op zaterdag als vijftiende voor de Grand Prix van Miami, een beter resultaat dan de voorgaande kwalificaties, maar nog niet het gewenste resultaat. "Ik ben in ieder geval tevreden dat we na gisteren [vrijdag, red], een dag waarin we totaal niet competitief waren, toch een beetje performance hebben kunnen vinden en zodoende Q2 in gekomen zijn", vertelt De Vries tegenover Viaplay. "Maar het was niet voldoende om verder vooraan te kunnen staan."

In tegenstelling tot de vorige raceweekenden, lijkt het nu iets beter te gaan bij de Nederlander. Gevraagd waarom het dubbeltje nu wel zijn kant op lijkt te vallen, reageert hij: "Ik denk niet dat je het zo moet zien, het is gewoon een samenkomst van omstandigheden. Als je gewoon lang genoeg erin blijft geloven en je werk blijft doen, dan komt het vanzelf. Het is vroeg in het jaar, dus gewoon rustig mijn tijd afwachten."

Achterstand op de rest van het veld

Terwijl het gros van de coureurs in Q2 redelijk wat extra rondetijd wisten te vinden, was dit bij De Vries niet het geval. "De meeste rijders konden iets meer vinden, vooral in sector 1 konden we ongeveer anderhalf tiende vinden, maar in sector 2 hielden we het niet vol en konden we de ronde niet afmaken", zo verklaart hij. "Dus ik denk dat we misschien een tiende of anderhalf meer hadden kunnen vinden, maar niet de drie tiende die de rest kon vinden."

De AlphaTauri-coureur mag de race op zondag vanaf P15 aanvangen, maar weet dat het een lastige race kan gaan worden. Toch geeft hij de moed niet op. "Lange race. Ik weet het niet. We doen ons best en ik hoop dat er voorin wat gebeurt en dat wij een clean wedstrijd hebben en kunnen profiteren van andermans fouten."