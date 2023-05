Red Bull ziet Pérez profiteren van dure fout Verstappen: 'Heeft zondag genoeg te doen'

Kimberley Hoefnagel

Zondag 7 mei 2023 01:20 - Laatste update: 01:25

Christian Horner kijkt enorm uit naar de Grand Prix van Miami. Hoewel de Red Bull-teambaas ontzettend baalt van de manier waarop de kwalificatie voor Max Verstappen eindigde, kijkt hij vol trots naar de pole van Sergio Pérez.

De kwalificatie in Miami was vanaf het eerste begin al ontzettend spannend. De Red Bull's waren in vorm, de Ferrari's leken erg sterk en ook Fernando Alonso zat weer dicht bij de top. Het had er dan alle schijn van dat we een bloedstollend gevecht om pole zouden gaan meemaken. Een late crash van Charles Leclerc zorgde er echter voor dat een hoop coureurs hun tijd niet konden verbeteren, aangezien de kwalificatie vroegtijdig beëindigd moest worden. Dit was met name zuur voor Verstappen, die zijn eerste ronde moest afbreken na een fout en dus bleef hangen op P9. Teamgenoot Pérez bracht het er beter vanaf, hij pakte namelijk de pole positie. "Het is fantastisch voor Checo, geweldig dat hij die ronde neergezet heeft", reageert Horner tegenover Viaplay.

"Je moet het doen op het moment dat het telt, en dat heeft hij gedaan. Een goede pole voor hem vandaag", vervolgt de teambaas. Pérez heeft dit seizoen al twee races en een sprintrace gewonnen, allemaal op stratencircuits. Horner had in een eerder interview aangegeven dat het tijd werd dat hij ook eens op een normaal circuit won. Gevraagd of een overwinning in Miami als een 'normale' overwinning zou tellen, antwoordt hij lachend: "Nee, kijk. ze tellen allemaal mee, overal krijg je evenveel punten. Het is een mooie kans voor Checo morgen, maar er gebeurt veel, misschien gebeurt er iets met het weer. Dus het wordt een interessante race."

Teleurstelling voor Verstappen

Verstappen moet het in Miami met de negende startplek doen. Een teleurstellend resultaat voor de Red Bull-coureur. "Het is frustrerend voor Max dat hij niet de kans kreeg tijdens de tweede run, maar natuurlijk was het kwaad al geschied tijdens de eerste run. Morgen [zondag] heeft hij genoeg werk te doen, het zou een spannende race moeten worden." Gevraagd of Verstappen nog kans maakt op de overwinning, reageert hij: "Ik denk dat alles mogelijk is. Max heeft het al eens vanaf P15 gedaan, dus je weet het gewoon niet. Je kunt de andere teams ook niet uitsluiten, zoals Ferrari. Dit zou een hele spannende race kunnen worden, met Fernando er ook bij, dat zou het heel interessant kunnen maken."