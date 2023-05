Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Miami?

Lars Leeftink

Zondag 7 mei 2023 08:06

Vandaag staat de Formule 1 Grand Prix van Miami op het programma. In tegenstelling tot wat normaal het geval is moeten de fans wel bijna een hele dag wachten voordat de race begint.

Vandaag wordt de tweede Formule 1-race ooit in Miami verreden. Vorig jaar schreef Max Verstappen tijdens het allereerste raceweekend ooit van de Formule 1 in de Amerikaanse stad de allereerste race in Miami op zijn naam door Charles Leclerc en Carlos Sainz achter zich te houden. Het snelle circuit, dat vooral omringd wordt door talloze bekendheden die de Formule 1 komen bekijken, zal zondag het podium zijn van de vijfde race van het seizoen.

Vrijdag en zaterdag

Op vrijdag en zaterdag was er lang geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen, die VT2 en VT3 comfortabel op P1 afsloot en tijdens VT1 alleen de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell langs zich zag gaan omdat ze aan het einde nog een snelle ronde noteerde op de soft band. Verstappen moest op zaterdag echter al wel aan zijn derde versnellingsbak beginnen en had tijdens Q3 tevens geen geluk. Na een eigen fout tijdens zijn eerste run in Q3 viel het niet goed voor de Nederlander tijdens de tweede run. Charles Leclerc crashte met nog een minuut en 37 seconden te gaan, waardoor de FIA besloot de sessie niet meer te hervatten. Verstappen had geen tijd genoteerd en moest het doen met P9, net voor Valtteri Bottas.

Zondag

Dit is dan ook waar Verstappen de Grand Prix van Miami gaat beginnen. Nyck de Vries zal van start gaan vanaf P15. De tweede Formule 1-race ooit in Miami begint zondag echter pas om 21:30 uur. De Nederlandse fans hebben dus nog de hele dag om uit te kijken naar een mooi einde van het weekend of de meivakantie op zondagavond. De race is natuurlijk live te volgen op F1TV en Viaplay, met samenvattingen later op de dag en op maandag bij NOS en Ziggo Sport.