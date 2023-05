Lars Leeftink

Lewis Hamilton leek een deel van de schuld voor het niet halen van Q3 in Miami bij zijn team te leggen en zei na de sessie dat Mercedes 'beter om moet gaan met de tijd die ze krijgen'.

Hamilton haalde Q3 in Miami niet, verreweg zijn slechtste kwalificatieresultaat ooit in de Verenigde Staten, terwijl zijn teamgenoot George Russell Q2 wel overleefde en profiteerde van een chaotische laatste sessie om de kwalificatie als zesde af te sluiten. Hamilton gaf na afloop toe dat hij 'perfecte' rondjes nodig had om de teams om hen heen dit weekend uit te dagen. Het hele weekend klagen zowel Hamilton als Russell al over de balans van de auto en veel vibratie.

Reactie Hamilton

"Het was een moeilijke sessie", zei Hamilton na afloop van de kwalificatie. "We zijn niet zo snel, dus we hadden echt perfecte rondjes nodig. Het was moeilijk om in een ritme te komen. In het begin had ik het probleem met een auto die langzaam ging in de laatste bocht, maar er waren een paar goede momenten waar ik dacht dat de auto goed was. Tijdens Q1, het einde van de run, die viel mee. Maar we stonden natuurlijk aan de achterkant van de top 10. Bij de laatste run in Q2 was ik de laatste in het rijtje en probeerde ik de temperatuur in de banden te krijgen, maar ik stond achteraan in de rij en iedereen vertraagde naar de laatste bocht. Ik verloor alle temperatuur in mijn banden en kon niet het rondjes doen."

Vervolgens richt hij zich tot Mercedes. "Ik denk dat het alleen zo is dat als je snel bent, je achterover kunt leunen, meer ontspannen kunt zijn en op het laatste moment kunt gaan", legde hij uit. "Je kunt de tijd nemen en je weet dat het waarschijnlijk is dat je bijvoorbeeld Q3 gaat halen. Nu kan dat niet. We weten dat het erg moeilijk is en er is een 50/50 kans dat we in Q3 komen. We moeten beter met onze tijd omgaan. Wat we zondag kunnen doen? Vanaf P13 naar...God weet waar."

Russell over kwalificatie

Zijn teamgenoot Russell gaf ook toe dat hij zich zorgen maakt over het tempo van zijn team dit weekend, ondanks dat hij op een respectabele startplaats is beland. "Ik zou niet zeggen dat ik erg tevreden ben", gaf hij toe. "Ik accepteer natuurlijk het resultaat. Het is een resultaat waar we tevreden mee kunnen zijn gezien de prestaties die we hebben getoond. We hebben een heel behoorlijke ronde gereden in Q2 om er gewoon doorheen te komen, en dat is niet waar we zouden moeten zijn. Iedereen werkt zo hard om meer prestaties in de auto te brengen. Het is absoluut geen gebrek aan inspanning, maar het komt op dit moment gewoon niet naar ons toe. Er is veel om over na te denken en er zijn een paar vragen die op dit moment beantwoord moeten worden, maar morgen is een nieuwe dag en we zullen zien wat we kunnen doen."