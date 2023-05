Lars Leeftink

Max Verstappen moest dankzij een late crash van Charles Leclerc tijdens Q3 in Miami genoegen nemen met P9. De sessie werd na de rode vlag niet meer hervat, waardoor de tweevoudig wereldkampioen geen tijd noteerde in Q3.

Dit kwam mede door een fout van de Nederlander zelf tijdens zijn eerste run, geeft ook Verstappen na afloop van de race toe. Geciteerd door Verstappen.com vertelt hij over Q3. "Ik maakte natuurlijk zelf die eerste fout. Ik probeerde op de limiet te rijden en door die fout moest ik de ronde afbreken. Dan is het enorm balen dat je die rode vlag krijgt. Maar dat kan gebeuren op een stratencircuit. Het hele weekend is het heel goed gegaan, en nu sta je negende. Dat is niet waar we willen staan en ook zeker niet waar we moesten staan. Ik ben een beetje boos op mezelf."

Verstappen gaat vervolgens wat dieper in op zijn eigen fout tijdens zijn eerste run in Q3. “Ik had een heel klein momentje bij het uitkomen van bocht vijf. Uiteindelijk maakte dat niet zo veel uit, maar je komt daarna te wijd aan de buitenkant van bocht 7 en 8. Daar ligt heel weinig grip, dus toen ging ik van de baan af.” Door de rode vlag van Leclerc, die gebeurde tijdens de snelle ronde van Verstappen, was er niet genoeg tijd meer volgens de FIA om de sessie te hervatten. Daardoor bleef Verstappen steken op P9, nog net voor Valtteri Bottas. De Fin zou niet eens een ronde afmaken tijdens Q3.

Zondag moet Verstappen gaan beginnen aan een inhaalrace. De Nederlander domineerde de vrije trainingen en tijdens de race is Red Bull nog door niemand in 2023 evenaart. Vertrouwen is er dan ook wel genoeg bij Verstappen. “De snelheid is natuurlijk wel goed. Maar het is niet hoe het zijn moet. Ik heb het moeilijk gemaakt voor mezelf. Dus we moeten wel aan de bak om nog te kunnen winnen. Enorm klote. Maar ik ga zondag voor minimaal P2."