Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 6 mei 2023 23:22 - Laatste update: 23:24

Sergio Pérez heeft zich op zaterdag op pole gekwalificeerd voor de Grand Prix van Miami, nadat een late crash van Charles Leclerc de sessie vroegtijdig stillegde. De Mexicaan kan dan ook met een goed gevoel terugkijken op de kwalificatie. "Het is denk ik tot aan de kwalificatie mijn slechtste weekend geweest", reageert Pérez na afloop van de kwalificatie. "Ik wist maar niet hoe ik de tienden moest vinden die ik de hele tijd miste ten opzichte van Max en de Ferrari's. Ik heb alles zo veel mogelijk gereset en zo veel mogelijk veranderd richting de kwalificatie. Het kwam [toen] wat meer tot leven. Ik denk dat we dit keer een beetje hebben gespeeld met de tools die we hadden. We hebben de ronde neergezet toen het ertoe deed."

Terwijl de Mexicaan een staande ovatie krijgt van het publiek, wordt hem gevraagd wat er precies mis ging in de vrije trainingen. "Alles, het kwam maar niet samen. Het is een van die weekenden waarbij ik gewoon op zoek was naar balans, zelfvertrouwen - dit asfalt is heel gevoelig voor temperatuur."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen v.s Pérez

Pérez lijkt een steeds grotere rol te spelen in het wereldkampioenschap, en zou wel eens een goede tegenstander kunnen zijn voor teamgenoot Max Verstappen. "Ik geniet ervan, ik bekijk het gewoon race per race. Ik ga gewoon de baan op, doe mijn best en dan zien we wat er morgen gebeurd. Morgen hebben we een nieuwe kans, we starten vanaf pole, wij zijn degenen die wat te verliezen hebben. We gaan gewoon de baan op en genieten van dit fantastische publiek", besluit de polesitter.