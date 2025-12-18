close global

Richard Verschoor, generic, GPFans, 2025

VIDEO | Verschoor over zijn McLaren F1-droom: 'Dit was het beslissende moment' l GPFans Eindejaarsgesprek

Remy Ramjiawan

In deze editie van het GPFans Eindejaarsgesprek spreken we Richard Verschoor over zijn toekomst als McLaren-coureur en de nieuwe Viaplay-documentaire: 'Op Eigen Kracht'.

Net binnen

Verstappen voelt pijn bij problemen Hamilton:
Max Verstappen

Verstappen voelt pijn bij problemen Hamilton: "Het is niet fijn om te zien"

  • 50 minuten geleden
  • 2
 VIDEO | Verschoor over zijn McLaren F1-droom: 'Dit was het beslissende moment' l GPFans Eindejaarsgesprek
VIDEO

VIDEO | Verschoor over zijn McLaren F1-droom: 'Dit was het beslissende moment' l GPFans Eindejaarsgesprek

  • 1 uur geleden
Tim Coronel schudt hoofd bij seizoen Hamilton:
Lewis Hamilton

Tim Coronel schudt hoofd bij seizoen Hamilton: "Lijkt wel alsof hij vader is geworden"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Antonelli over mogelijke overstap naar Ferrari:
F1 Transfer

Antonelli over mogelijke overstap naar Ferrari: "Zou geweldig zijn"

  • 2 uur geleden
Verstappen wuift kritiek op Nordschleife-zege weg:
Max Verstappen

Verstappen wuift kritiek op Nordschleife-zege weg: "Ze mogen me allemaal komen halen"

  • 3 uur geleden
  • 1
 Verstappen is verhuisd:
Max Verstappen

Verstappen is verhuisd: "Ik ben bezig geweest met mijn mancave, de rest wat minder"

  • Vandaag 13:06
  • 1
Meer nieuws

