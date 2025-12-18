Fernando Alonso heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in de Formule 1, maar de tweevoudig wereldkampioen speelt ook de hoofdrol in een van de grootste mysteries van de sport. In 2015 werd de Spanjaard overgebracht naar het ziekenhuis na een geheimzinnige en bizarre crash tijdens een testdag in Barcelona, en sindsdien doen tal van theorieën over de toedracht van het ongeluk en de gevolgen voor Alonso de ronde.

Fernando Alonso heeft heel wat teams afgewerkt in de Formule 1, maar zijn tweede dienstverband bij McLaren zal niet hoog op zijn favorietenlijstje staan. De Spanjaard maakte eind 2014 de overstap vanuit Ferrrari naar de Britse grootmacht, maar uiteindelijk zouden het vier frustrerende jaren worden. McLaren reed destijds met een krachtbron van Honda, maar de motor van de Japanse fabrikant schoot behoorlijk te kort. Tijdens de Grand Prix van Japan in 2015, de thuisrace van Honda, tierde Alonso zelfs over de boordradio dat hij met een "GP2-motor" aan het rondrijden was. Tot op de dag van vandaag een roemruchtig moment, maar niet het meest spraakmakende incident uit die periode. De samenwerking tussen Alonso en McLaren ging in 2015 namelijk op bizarre wijze van start.

Wintertestdagen 2015, Circuit de Barcelona-Catalunya

Voorafgaand aan het Formule 1-seizoen van 2015 werden de wintertestdagen nog op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya afgewerkt. Tijdens deze testsessies werd het al snel duidelijk dat het een lang seizoen voor McLaren zou worden. De Honda-krachtbron kampte met behoorlijke betrouwbaarheidsproblemen en zowel Alonso als teamgenoot Jenson Button wisten geen competitieve tijden op het bord te zetten. Op de laatste dag ging het mis voor de inmiddels 42-jarige Spanjaard. Nadat hij de eerste paar uur van de testdag aan zich voorbij moest laten gaan, omdat Honda het niet voor elkaar kreeg een nieuw ontwerp van de MGU-K met de krachtbron te configureren, stormde Alonso uiteindelijk geteisterd de baan op, in een poging eindelijk een behoorlijk aantal kilometers op de teller te krijgen.

Alonso op het circuit in Barcelona, 2015

Alonso crasht en raakt bewusteloos

Al snel wist de tweevoudig wereldkampioen de vijfde tijd op het bord te zetten, maar tijdens zijn 21e ronde van de dag, ging het mis. In bocht drie, een lange doordraaier naar rechts, veranderde de McLaren van Alonso plotseling van richting en crashte uit het niets in de betonnen muur. Sebastian Vettel in de Ferrari was de enige coureur in de buurt van het ongeluk, en zei over de boordradio dat de McLaren "een rare beweging" maakte. Met een snelheid van ongeveer 105 kilometer per uur op het moment van impact, was het verre van een van de zwaarste crashes uit de geschiedenis van de sport. Maar toen Alonso maar niet uit zijn cockpit kwam en bewusteloos bleek te zijn, begonnen de zorgen toch toe te slaan.

De gecrashte auto van Alonso

Het medische personeel snelde naar de plaats van het ongeval, waar er eerste hulp aan de Spanjaard werd verleend. Vervolgens werd Alonso per helikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis overgebracht, waar hij uiteindelijk drie dagen zou blijven. Ook moest hij de openingsrace van het seizoen in Australië aan zich voorbij laten gaan, omdat hij herstellende was van een hersenschudding. De testdagen werden destijds niet op televisie uitgezonden. Wel werd de crash vastgelegd door de op het circuit aanwezige camera's, maar de beelden van de crash zijn nooit vrijgegeven. Ook zijn de conclusies van de FIA, zij deden onderzoek naar de crash, nooit openbaar gemaakt.

Alonso wordt bewusteloos en afgedekt naar de medische helikopter gebracht

Merkwaardige verklaring en gebrek aan inforrmatie

McLaren bracht naar buiten dat de crash werd veroorzaakt door een plotselinge windstoot, maar in de paddock werd met opgetrokken wenkbrauwen naar het verhaal geluisterd. Het feit dat Alonso drie dagen in het ziekenhuis doorbracht en de Grand Prix van Australië aan zich voorbij moest laten gaan, omdat hij herstellende was van een hersenschudding, riep vragen op. En die vragen werden juist niet beantwoord, omdat zowel McLaren als de FIA bijzonder weinig informatie naar buiten brachten. Ook werd de auto van Alonso teruggetrokken uit de testdagen, terwijl de schade alleszins meeviel. Men begon te denken dat de Britse formatie wat te verbergen had.

Alonso wordt bewusteloos en afgedekt naar de medische helikopter gebracht

En dat vermoeden werd kracht bijgezet door Alonso zelf, toen hij in Maleisië zijn rentree maakte in de paddock. Gevraagd naar de verklaring van McLaren over het incident, deed hij de windstoot af als onzin: "Er was duidelijk een probleem met de auto, maar er is niets over in de data te vinden", klonk het. "Er is geen duidelijk antwoord. We hadden duidelijk een probleem met het stuur in bocht drie. Het stuur werd vergrendeld naar rechts. Ik schakelde terug van de vijfde naar de derde versnelling, maar helaas missen we wat van de data. Wat het probleem ook was, wellicht komen we er nooit achter."

Alonso doet zijn verhaal in Maleisië

Theorie: giftige dampen of stroomstoot van de auto

Al snel ontstonden er verschillende theorieën over de toedracht van de crash. Zo werd er in eerste instantie naar Honda gewezen. Het was een publiek geheim dat de Japanse fabrikant kampte met problemen aan de batterij van de motor, waarna er werd beweerd dat Alonso bewusteloos was geraakt, omdat hij of giftige dampen zou hebben ingeademd, of zelfs zou zijn geëlektrocuteerd door zijn auto. Fabrizio Barbazza, een voormalig Formule 1-coureur, vertelde destijds dat hij van zijn bronnen had vernomen dat Alonso een elektrische stoot van 600 watt van de auto had gekregen. Het team van McLaren deed dit verhaal af als onzin, iets waarin zij werden bijgestaan door de manager van Alonso, Luis Garcia Abad. Opnieuw werd er naar een windstoot gewezen, waarbij werd aangestipt dat ook Carlos Sainz met zijn Toro Rosso was gecrasht in de derde bocht.

Theorie: bewusteloos door impact van de crash

Een andere theorie is dat Alonso bewusteloos raakte door de ongelukkige manier waarop de crash plaatsvond. Toen de McLaren richting de betonnen muur bewoog in een scherpe hoek, werd de auto zijwaarts getrokken door het gras en schoof zodoende parallel aan de muur het beton in. Men dacht destijds dat doordat de hoek van de auto op het moment van impact, de suspensie niet afbrak waardoor de volledige kracht van de klap door de suspensie verder de auto in trok. Deze theorie wordt kracht bijgezet door de kleine hoeveelheid schade aan de auto, in vergelijking met de snelheid van de crash. Omdat de auto weinig van de impact opving, kreeg Alonso mogelijk de klap zelf te verduren, waardoor hij bewusteloos raakte.

Tegenstrijdige verklaringen

Maar er is nog meer raar aan dit verhaal. In het dagverslag van de vierde testdag van McLaren, schreef de renstal dat Alonso ongedeerd was na de crash. Racing director Eric Boullier schreef echter dat de coureur uit Oviedo een herenschudding had opgelopen. Dat stond ook weer haaks op de woorden van teambaas Ron Dennis. Hij vertelde op een persconferentie na afloop dat Alonso "nauwelijks te maken had met de symptomen van een hersenschudding." Het was het zoveelste merkwaardige aspect in het hele gebeuren, en opnieuw ontstonden er vragen en theorieën.

De plek van de crash

Geheugenverlies

Verschillende journalisten en media brachten vervolgens opvallende informatie naar buiten. Zo zou Alonso niet alleen geleden hebben aan een hersenschudding, maar zelfs aan geheugenverlies. Ralf Bach van Sport Bild bracht naar buiten dat toen Alonso wakker werd in het ziekenhuis, hij Italiaans praatte en dacht dat hij nog steeds voor Ferrari reed. Het Spaanse El Pais schreef zelfs in de krant dat zij hadden vernomen dat Alonso dacht dat hij dertien was toen hij wakker werd, en tegen de dokter had gezegd: "Ik ben Fernando. Ik doe aan karten en wil een Formule 1-coureur worden." Het zou een week hebben geduurd voordat Alonso zijn herinneringen weer terug had.

Net als de theorie over de windstoot van McLaren, deed Alonso ook dit echter af als onzin: "Ik werd niet wakker in 1995 terwijl ik Italiaans praatte", klonk het. "Ik kan mij het ongeluk nog herinneren en ik weet nog precies wat er de volgende dag allemaal gebeurde."

Alonso wordt afgevoerd naar het ziekenhuis

Theorie: blackout achter het stuur

Een laatste theorie is nog dat Alonso zelf iets meemaakte, voorafgaand aan de crash. Zo zou de Spanjaard uit het niets bewusteloos zijn geraakt achter het stuur, waarna zijn McLaren stuurloos de muur inreed. Dit verhaal wordt kracht bijgezet door Peter Windsor, voormalig teammanager bij onder andere Williams. Op zijn YouTube-kanaal onthulde hij dat teamleden van McLaren hem hadden verteld dat er van een mechanisch probleem geen sprake was, maar dat Alonso een "medisch incident" kende achter het stuur.

"Het kan een probleem met de auto zijn geweest", aldus Windsor. "Een fout in het stuur of het remsysteem. Niet dat hij op dat moment aan het remmen was, maar misschien ontplofte er een remschijf of zoiets. Of hij had een blackout. Dat is wat mij is verteld. Ik denk dat hij een blackout heeft gehad en ik vraag me af of hijzelf of iemand weet waarom dat is gebeurd. Wat ik heb begrepen van mensen die destijds bij McLaren betrokken waren, is dat het geen mechanisch probleem was. Het is een beetje een mysterie. Een groot mysterie, eigenlijk."

Peter Windsor

Een groot mysterie

Een groot mysterie: dat is het tot op de dag van vandaag inderdaad. En mogelijk nog een mysterie uit de Formule 1-paddock dat nooit opgelost zal worden. Alonso sprak ooit de woorden "zodra ik met pensioen ga, vertel ik mijn hele verhaal over McLaren." Veel fans hopen dat hij dan zal onthullen wat er op die dag in februari gebeurde, maar tot die tijd, blijft het een van de meest bizarre verhalen uit de Formule 1-paddock.

