De Formule 1 heeft zojuist de eerste beelden gedeeld van hoe de auto's er volgend jaar uit zullen komen te zien. En het nieuwe uiterlijk van de bolides maakt de tongen behoorlijk los op social media.

Volgend seizoen breekt er een nieuw tijdperk aan in de Formule 1. De motorische en technische reglementen gaan op de schop, en daarmee ook het uiterlijk van de wagens zelf. De Formule 1 heeft zojuist voor het eerst beelden gedeeld van hoe de bolides er ongeveer uit zullen komen te zien. En zoals dat altijd gaat op het internet, maakt het de tongen behoorlijk los onder fans.

All eyes on the future 🤩



The biggest overhaul of regulations in the sport's history arrives in 2026!



Everything you need to know about the 2026 F1 regulations is available to watch now on our YouTube channel 📺#F1 pic.twitter.com/K2nqGbOVq5 — Formula 1 (@F1) December 17, 2025

Wheel cover are gone… we are so back pic.twitter.com/lC2eo6ktuC — Chillstapen (@chillstappen) December 17, 2025

Big rule changes always reset the grid, 2026 won’t reward the loudest teams, only the smartest ones. — Vinodhkumar | Land • AI • Psychology (@VK_PrimeX) December 17, 2025

Big regulation resets always sound like hype until you realize they quietly rewrite who wins and who disappears. The 2026 overhaul is not just a new car, it is a new philosophy around efficiency, racing quality, and cost control. Technically, this is about tighter margins,… — Kisalay (@kisalay_Cool95) December 17, 2025

So..if a driver pushes the boost button to close up and then gets within a second and. pushes the overtake button but has no energy left then nothing happens? Am I reading this right? — Ant (@Ant_Dale86) December 17, 2025

This could either be brilliant or chaotic. Or both... — Nancy kharb (@Nancykharb2) December 17, 2025

