De Formule 1 heeft zojuist de eerste beelden gedeeld van hoe de auto's er volgend jaar uit zullen komen te zien. En het nieuwe uiterlijk van de bolides maakt de tongen behoorlijk los op social media.
Volgend seizoen breekt er een nieuw tijdperk aan in de Formule 1. De motorische en technische reglementen gaan op de schop, en daarmee ook het uiterlijk van de wagens zelf. De Formule 1 heeft zojuist voor het eerst beelden gedeeld van hoe de bolides er ongeveer uit zullen komen te zien. En zoals dat altijd gaat op het internet, maakt het de tongen behoorlijk los onder fans.
