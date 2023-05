Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 11:53 - Laatste update: 11:58

Lewis Hamilton heeft zich nogmaals uitgesproken over LGBTQ-rechten, ditmaal tijdens het weekend van de Grand Prix van Miami. Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, kwam afgelopen maart namelijk met een wet waar sindsdien zeer veel kritiek op is gekomen.

Twee maanden geleden werd de zogenaamde wet van Ouderlijke Rechten in het Onderwijs in Florida actief. Het verbiedt leraren om studenten te onderwijzen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Voormalig NBA-speler Dwyane Wade is uit Florida gevlucht om zijn dochter te beschermen en andere families overwegen hetzelfde nu Florida stukje bij beetje LGBTQ-rechten probeert te ontnemen van haar inwoners.

Regenbooghelm

"Het is echt niet goed," legde Hamilton uit tegen Associated Press. "Ik sta achter degenen in de gemeenschap hier. Ik hoop dat ze standvastig blijven en terugvechten. Ik heb de regenboog op mijn helm [dit weekend]. Het is niet anders dan wanneer we in Saoedi-Arabië zijn." De 38-jarige Brit reageerde vervolgens op de vraag of Formule 1-coureurs Florida als locatie voor een Grand Prix moeten vermijden in de toekomst: "Daar ga ik niet over, maar ik ben het niet eens met de beslissingen van de regering en ik steun ze niet."

Abortus

"Het zijn niet de mensen van Miami die deze beslissingen nemen, het zijn de mensen in de regering en dat is het probleem," voegde de Mercedes-coureur eraan toe. "Ik ben graag in de Verenigde Staten, maar ik kan niet negeren wat er op dit moment gaande is en wat sommigen in de regering proberen te doen met de vrouwen die hier wonen," vertelde Hamilton verder, wijzend op het ontnemen van rechten op abortus. "Iedereen zou het recht moeten hebben om te kiezen wat ze met hun lichaam doen."