Voormalig Alpine-coureur Jack Doohan heeft geen goede beurt gemaakt tijdens de testdagen van het Super Formula-kampioenschap in Japan. De Australiër is voor de derde dag op rij in dezelfde bocht gecrasht.

Doohan startte het seizoen nog in de Formule 1 bij Alpine, maar werd na vijf races vervangen door Franco Colapinto, die in 2024 nog een goede beurt wist te maken bij Williams. De Australiër bleef echter hopen op een terugkeer, maar die is er niet gekomen. Daarnaast heeft Alpine het contract met Colapinto verlengd, waardoor voor Doohan alleen een avontuur in het Japanse Super Formula overblijft.

Artikel gaat verder onder video

Crashes tijdens testdagen⁣

Dat nieuwe avontuur verloopt nog niet van een leien dakje. Zo is de Australiër in drie dagen tijd al drie keer gecrasht, allemaal in Degner één. Bekijk hier de beelden. De teammanager van Kondo Racing, het team waarvoor Doohan rijdt, Nobuaki Adachi, legt bij Motorsport.com uit dat hij verwacht dat Doohan niet opnieuw in de problemen zal belanden: "Zowel Luke [Browning, Williams-junior] als Jack hebben het heel goed gedaan. Jack had toevallig een reeks crashes, maar hij is een coureur met veel potentieel. Suzuka is in deze tijd van het jaar heel lastig, en ik denk dat hij de nodige aanpassingen kan doen om ervoor te zorgen dat het de volgende keer niet opnieuw gebeurt," aldus Adachi.

Doohan heeft zelf ook gereageerd op de crashes, waarvan dit inmiddels zijn vierde in Japan is. Tijdens het Formule 1-raceweekend in Japan gleed hij namelijk ook van de baan. Destijds gebeurde het in bocht één en leek zijn DRS-klep nog open te staan. Daardoor staat de teller nu op vier schuivers in Japan. Op Instagram heeft Doohan zijn profielfoto inmiddels veranderd en volledig op zwart gezet.

Related image

Gerelateerd