Doohan zet social media op zwart na vierde crash op Suzuka
Doohan zet social media op zwart na vierde crash op Suzuka
Voormalig Alpine-coureur Jack Doohan heeft geen goede beurt gemaakt tijdens de testdagen van het Super Formula-kampioenschap in Japan. De Australiër is voor de derde dag op rij in dezelfde bocht gecrasht.
Doohan startte het seizoen nog in de Formule 1 bij Alpine, maar werd na vijf races vervangen door Franco Colapinto, die in 2024 nog een goede beurt wist te maken bij Williams. De Australiër bleef echter hopen op een terugkeer, maar die is er niet gekomen. Daarnaast heeft Alpine het contract met Colapinto verlengd, waardoor voor Doohan alleen een avontuur in het Japanse Super Formula overblijft.
Crashes tijdens testdagen
Dat nieuwe avontuur verloopt nog niet van een leien dakje. Zo is de Australiër in drie dagen tijd al drie keer gecrasht, allemaal in Degner één. Bekijk hier de beelden. De teammanager van Kondo Racing, het team waarvoor Doohan rijdt, Nobuaki Adachi, legt bij Motorsport.com uit dat hij verwacht dat Doohan niet opnieuw in de problemen zal belanden: "Zowel Luke [Browning, Williams-junior] als Jack hebben het heel goed gedaan. Jack had toevallig een reeks crashes, maar hij is een coureur met veel potentieel. Suzuka is in deze tijd van het jaar heel lastig, en ik denk dat hij de nodige aanpassingen kan doen om ervoor te zorgen dat het de volgende keer niet opnieuw gebeurt," aldus Adachi.
Doohan heeft zelf ook gereageerd op de crashes, waarvan dit inmiddels zijn vierde in Japan is. Tijdens het Formule 1-raceweekend in Japan gleed hij namelijk ook van de baan. Destijds gebeurde het in bocht één en leek zijn DRS-klep nog open te staan. Daardoor staat de teller nu op vier schuivers in Japan. Op Instagram heeft Doohan zijn profielfoto inmiddels veranderd en volledig op zwart gezet.
Gerelateerd
Net binnen
Zieke Verstappen spreekt FIA-gala toe, FIA en FOM tekenen Concorde Agreement | GPFans Special
- 10 minuten geleden
Doohan zet social media op zwart na vierde crash op Suzuka
- 55 minuten geleden
VIDEO | McLaren heeft Verstappen geholpen in titelstrijd l GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
- 1
Norris vloekt tijdens speech op FIA-gala en wordt onderbroken door FIA-president
- 1 uur geleden
- 4
Verstappen wint actie van het jaar met inhaalmanouvere op Piastri in Imola
- 2 uur geleden
- 1
Hier kun je het FIA-gala bekijken waar Norris aanwezig is
- 2 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- Gisteren 09:40
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december