Lando Norris is dan wel de wereldkampioen van 2025, toch is Max Verstappen uitgeroepen tot de beste coureur afgelopen seizoen. Dat is wat de Formule 1 zelf aangeeft via de zogeheten Power Rankings. Daar staat de Red Bull Racing-coureur boven het duo van McLaren. Bekijk de nieuwe GPFans-video hieronder.
