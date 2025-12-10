De kalender van het 2026-seizoen van de F1 Academy is zojuist onthuld. Het seizoen gaat in maart van start in China; ook Zandvoort staat in augustus op het programma, waarna het seizoen in de Verenigde Staten wordt afgesloten.

De F1 Academy werd in november 2022 wereldkundig gemaakt, een maand nadat bekend was geworden dat de W Series vanwege geldproblemen moest stoppen. De klasse is bedoeld om vrouwelijke autocoureurs een platform te geven en te laten zien wat zij in huis hebben. In 2023 werd Marta García kampioen; afgelopen jaar was dat Abbi Pulling. Dit seizoen vochten Maya Weug en Doriane Pin het met elkaar uit, waarbij de Franse coureur aan het langste eind trok.

F1 Academy bezoekt laatste editie Dutch Grand Prix

In 2026 staan er zeven raceweekenden op de planning. Het seizoen wordt op 13 maart afgetrapt in Shanghai en reist in april naar Djedda voor de tweede ronde van het kampioenschap. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada vindt vervolgens de derde race plaats, en in juli verkast het spektakel naar Silverstone. Eind augustus is de klasse aanwezig in Zandvoort, tijdens de laatste editie van de Dutch Grand Prix, en begin oktober staat de race op het Circuit of the Americas gepland. Het seizoen wordt uiteindelijk afgesloten in Las Vegas op 21 november.

