Piastri gebruikt WK-verlies als motivatie voor 2026: "Pijnlijk dat ik niet het nodige geluk kreeg"
Piastri gebruikt WK-verlies als motivatie voor 2026: "Pijnlijk dat ik niet het nodige geluk kreeg"
Oscar Piastri komt als tweede over de streep in de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Het is voor de Australiër niet genoeg om de wereldtitel te pakken. Hij kon alleen maar toekijken hoe het kampioenschap de kant op ging van McLaren-teamgenoot Lando Norris.
Piastri vertrok vanaf de derde plaats op het Yas Marina Circuit, maar ging in de openingsronde buitenlangs Norris door bocht 9. Het was een spannend momentje voor McLaren, maar uiteindelijk kwamen beide papajamannen ongeschonden door de openingsfase. Piastri bleef ontzettend lang buiten op de harde band en nam tijdelijk de leiding, toen Max Verstappen zijn pitstop maakte. Na ronde 40 kwam Piastri naar binnen en zo finishte hij als tweede op 12.594 seconden achterstand van de Nederlander in de Red Bull, die voorlopig een viervoudig wereldkampioen blijft.
Pijnlijk om het geluk vandaag niet te hebben
"Ik heb een beetje gemengde gevoelens", begon Piastri bij Viaplay. "Ik ben tevreden met de race zelf. Ik denk niet dat we meer dan dit hadden kunnen doen. Uiteraard had ik gehoopt op een ander einde. Ik had er voor vandaag al vrede mee dat het zich zo zou afspelen. Ik had een boel geluk nodig gehad om wereldkampioen te worden vandaag. Dat is niet gebeurd en dat is op een bepaald niveau wel pijnlijk. Als ik over een paar dagen terugblik op het seizoen, dan is het onmogelijk om de lastige momenten te negeren, maar tegelijkertijd kan ik tevreden terugblikken op de sterke momenten. Dat zal ik als motivatie voor volgend jaar gebruiken."
Brown noemt Piastri een toekomstig wereldkampioen
"Lando heeft een geweldig seizoen gehad", vervolgde de nummer drie in de eindstand. "Ik weet hoe sterk hij is als rivaal. Iedere week weet ik dat het een uitdaging wordt. Ook al is het soms wel erg intens, ik denk dat ik wel een betere coureur ben geworden met Lando als teamgenoot." Tegenover Sky Sports F1 vertelde McLaren-CEO Zak Brown dat hij al het vertrouwen heeft in de toekomst van Piastri: "Hij is een toekomstig wereldkampioen. Beiden hebben zeven races gewonnen, maar deze sport is wreed. Ik kan niet wachten om volgend jaar met die twee weer te gaan racen."
Gerelateerd
Net binnen
Norris pakt wereldtitel 2025, Red Bull-vraagtekens rondom toekomst Marko en Lambiase | GPFans Recap
- 52 minuten geleden
Camera vangt schitterend moment Antonelli en Verstappen: "Maat, niet doen"
- 1 uur geleden
'Toekomst Lambiase als engineer Verstappen wordt in de winter besproken'
- 1 uur geleden
- 5
Verstappen blij voor Norris na pakken eerste titel: "Hopelijk een groot feest"
- 2 uur geleden
Dit is wat de ouders van Lando Norris zeggen over zijn F1-titel
- 3 uur geleden
- 3
Verstappen geïrriteerd na vraag over Barcelona: "Nu geef je me een stomme grijns"
- 3 uur geleden
- 14
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- Vandaag 11:22
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november