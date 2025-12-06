Russell troeft Norris en Verstappen verrassend af tijdens derde training in Abu Dhabi

George Russell heeft de derde vrije training van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi op P1 afgesloten. De Brit bleef landgenoot Lando Norris en Max Verstappen voor en zal met vertrouwen toe gaan werken naar de laatste kwalificatie van het seizoen 2025.

Op vrijdag bleek Norris de man in vorm te zijn. De Brit sloot zowel de eerste als de tweede vrije training af op P1 en was zeker in VT2 op de softs een stuk sneller dan Verstappen, voornamelijk in het eerste gedeelte van het rondje. Bij Red Bull, en veel andere teams, hadden ze problemen met de degradatie van de banden. McLaren, en zeker Norris, leek daar minder last van te hebben en is het hele seizoen op dit gebied al dominant. Genoeg werk aan de winkel dus voor Verstappen en Red Bull op de zaterdag.

Rustige beginfase

Zoals vaak het geval is tijdens de derde vrije training, zelfs tijdens het slotweekend waarin veel coureurs nog wat hebben om voor te strijden, was het in de openingsfase niet al te druk op de baan. De coureurs keken vooral toe buiten hun auto. Vaak is Aston Martin een team dat dan even op de baan te vinden is om de toplaag van de hards eraf te halen voor de race, iets wat ook nu het geval was. Voor de rest bleef iedereen de openingsminuten vooral binnen. Alpine besloot op softs het bal vervolgens na iets minder dan tien minuten echt te openen, gevolgd door de rest van het veld. Dit gebeurde vooral op softs en mediums.

Na twintig minuten stond Norris op P1 met een 1:24.728, voor Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Er waren op dit moment maar twaalf coureurs op de baan geweest, waarvan zes coureurs een tijd hadden genoteerd. Verstappen was nog niet op de baan geweest in de eerste twintig minuten.

Fernando Alonso has ventured out for a lap, but it's a very quiet start to the session #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/LgfucDVdrN — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Hamilton zorgt voor rode vlag

Verstappen bleek met Andrea Kimi Antonelli en George Russell als laatste van alle coureurs naar buiten te gaan. Met een mix van softs en mediums kregen we een beetje een vertekend beeld in deze fase van de sessie, iets wat niet geholpen werd door het feit dat Hamilton met een crash zorgde voor een rode vlag na een halfuur in de sessie.

Na veertig minuten stond Max Verstappen met een 1:24.245 op P1, voor Lance Stroll, Oliver Bearman, Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Het hoogste aantal rondjes stond op naam van Norris, die er op dat moment als enige al meer dan tien rondjes op had zitten (elf rondjes).

🔴 RED FLAG 🔴



Hamilton has spun off and hit the barriers



Lewis is okay 👍#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/VQq1PAWXdl — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Spannende eindfase

De slotfase begon dus met de rode vlag die nog hing. Met zeventien minuten te gaan werd de sessie weer hervat en gingen alle coureurs op softs of mediums naar buiten om de verloren tijd goed te maken. Ook hier zagen we weer een mix van mediums en softs, waarbij titelkandidaten Oscar Piastri, Norris en Verstappen kozen voor softs.

De tijden werden rap sneller en McLaren bleek vooral veel sneller dan iedereen te zijn in de derde sector. Uiteindelijk was het Russel die op P1 zou eindigen en toch McLaren zou aftroeven, voor Norris en Verstappen. Het gat tussen de top tien was slechts 0.4 seconden. Yuki Tsunoda sloot als laatste de sessie af.

