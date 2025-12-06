LIVE (gesloten) | Derde vrije training GP Abu Dhabi: Russell voor Norris en Verstappen
Na de eerste twee vrije trainingen op vrijdag gaat de zaterdag beginnen met de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, het laatste moment om veranderingen door te voeren aan de setup, data te verzamelen en dingen te testen. Het is de laatste vrije training van het seizoen 2025. Volg hier alle ontwikkelingen op de voet.
LIVE | Derde vrije training Grand Prix Abu Dhabi
Einde liveblog
Het einde van het liveblog is daar. Russell sluit af op P1, voor Norris, Verstappen, Alonso en Piastri. Het verschil tussen de top tien: 0.4 seconden. Het gaat ongelooflijk spannend worden vanmiddag tijdens de kwalificatie. Voor nu zit het liveblog erop. Tot vanmiddag!
Norris
Terwijl Antonelli naar P8 gaat, blijkt ook Norris niet sneller te zijn dan zijn vorige rondje. Zo lijkt Russell op P1 te gaan eindigen in VT3, voor Norris en Verstappen.
Piastri
Piastri probeert zijn rondje te verbeteren, maar is bijna 0.3 seconden langzamer dan zijn vorige tijd.
Tsunoda
Tsunoda wordt ondertussen geraakt door Antonelli in de pits, die een onderzoek mag verwachten wegens een unsafe release van Mercedes.
Verstappen
Op een nieuw setje softs zit Verstappen een stuk dichter in de buurt van Norris. Hij gaat naar P3 op 0.180 van Russell en net onder de 0.2 seconden van Norris.
Russell
Russell gaat naar P1 dankzij een paarse tweede sector. Hij is 0.004 seconden sneller dan Norris.
Bearman
Verstappen is buiten op nieuwe softs. Bearman valt ondertussen wederom op en gaat naar P3 op 0.271 seconden van Norris. Ocon gaat echter over zijn teamgenoot heen naar P3.
Bortoleto en Alonso
Bortoleto gaat naar P5, terwijl Alonso een paarse eerste sector noteert. Hij gaat naar P4. Alle coureurs verliezen enorm veel in de derde sector, waarin McLaren domineert.
Verstappen
Verstappen gaat weer naar buiten op softs, van hem gaan we nog een snel rondje zien zometeen.
Hulkenberg
Ook Sauber gaat dit weekend prima. Hulkenberg noteert een paarse tweede sector en gaat naar P3 op een halve seconden van Norris.
Norris
Norris rijdt ook op een nieuw setje softs en gaat naar P1. Hij is 0.255 seconden sneller. Allebei de heren zijn veel sneller dan Verstappen in vooral de derde sector.
Nieuwe en oude softs
De tijd van Piastri is echter op en nieuw setje softs, die van Verstappen op een oude set.
Piastri
De tijd van Piastri is een goede tijd, zijn eerste tijd eigenlijk van dit weekend. Piastri gaat naar P1 met een compleet paars rondje. Hij is 0.523 seconden sneller dan Verstappen.
Verstappen
Verstappen noteert een paarse eerste sector en is 0.129 seconden sneller dan zijn vorige tijd. De tijden van McLaren komen er zo aan.
Mercedes
Russell en Antonelli komen op softs en mediums over de streep voor een verbetering. Russell gaat naar P13, Antonelli naar P15.
