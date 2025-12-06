Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi?
Na de vrijdag in Abu Dhabi is het op zaterdag tijd voor echte actie: vandaag staat namelijk de zeer cruciale kwalificatie op het Yas Marina Circuit op het programma. Daarmee wordt de startopstelling bepaald die op zondag in de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi gehanteerd zal worden.
De vrijdag in Abu Dhabi zit erop en na de eerste twee vrije trainingen hebben we een kleine indicatie hoe de vork in de steel zit wat betreft de snelheid over één rondje bij de coureurs, een wapen dat natuurlijk uiterst belangrijk is richting de kwalificatie van later vandaag. In de eerste training, waarbij een groot deel van het veld de auto afstond wegens de verplichte rookietests, wist Lando Norris de snelste tijd te klokken met Max Verstappen in zijn kielzog. Een paar uur later was het in de tweede vrije training. Wederom kwam Norris bovendrijven als snelste coureur, terwijl ook de longruns er aardig goed uitzagen voor de leider in het wereldkampioenschap. Kan Red Bull de boel omdraaien?
Hoe laat begint de kwalificatie?
Vandaag moet je er vroeg bijzijn als je mee wil genieten van de derde en laatste vrije training van het jaar: om 11:30 uur gaan we al van start met VT3. Om 15:00 uur is het tijd is voor de cruciale kwalificatie. De Grand Prix van de Abu Dhabi, hét hoofdgerecht van het weekend en de apotheose van dit seizoen, wordt op morgen om 14:00 uur verreden.
Overzicht tijden
Zaterdag 6 december
11:30 uur: Derde vrije training
15:00 uur: Kwalificatie GP Abu Dhabi
Zondag 7 december
14:00 uur: Grand Prix van Abu Dhabi
