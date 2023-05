'Ferrari wil sleutelfiguren Red Bull in ruil voor vroegtijdig vertrek Mekies'

Remy Ramjiawan

Volgens Autosport.com wil het team van Ferrari best meewerken aan een vroegtijdige overstap van Laurent Mekies naar AlphaTauri, als Red Bull Racing wat water bij de wijn zou doen met de overstap van enkele sleutelfiguren naar de Scuderia. Vermoedelijk zou het gaan om Pierre Waché en Enrico Balbo, maar die lijken de voorkeur te geven aan een langer verblijf bij Red Bull.

Frédéric Vasseur liet zich onlangs uit over de keuze van Mekies om aan de slag te gaan bij AlphaTauri. De Franse teambaas was wat verrast door de aankondiging dat zijn rechterhand aan de slag gaat bij het zusterteam van Red Bull Racing. Dit omdat het papierwerk nog lang niet in orde is gemaakt. Toch gaf Vasseur ook direct aan dat hij niet de kans voor Mekies wil blokkeren, maar dat hij wel gaat handelen in het belang van Ferrari. Volgens diverse bronnen had de Fransman dus ingezet op de twee pionnen van het team uit Milton Keynes, maar die lijken geen trek te hebben in de overstap naar het team uit Maranello.

Gardening leave

Het zou te maken hebben met de zogeheten gardening leave die binnen de koningsklasse geldt. Dit houdt in dat personeel een tijdje moet wachten, voordat het aan de slag kan gaan bij een andere renstal. Het is opgezet om te voorkomen dat teams directe informatie over een concurrent kan vergaren door sleutelpersonen binnen te halen. Naar verwachting zal Mekies vanaf 2024 het stokje van Franz Tost bij AlphaTauri overnemen en Vasseur plaatste daar eerder al zijn vraagtekens bij, omdat er nog geen akkoord is over de periode van de gardening leave.

Onderhandelingen

Volgens het Britse medium zijn de twee partijen momenteel met elkaar aan het onderhandelen over de startperiode van Mekies bij AlphaTauri. Daarin wordt er gehint naar een compromisregeling die voor beide teams goed moet uitpakken. Waché en Balbo hebben hun voorkeur uitgesproken voor een langer verblijf bij Red Bull Racing en dus wordt het afwachten wat Red Bull kan aanbieden, zodat Mekies in 2024 als teambaas aan de slag kan gaan bij AlphaTauri.