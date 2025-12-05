Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Abu Dhabi?

Het is vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor de eerste dag van het weekend van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Het slotweekend van het seizoen gaat ook het weekend zijn waarin het kampioenschap beslist gaat worden. Hoe laat beginnen de coureurs vrijdag aan het weekend?

Voor Max Verstappen is de Grand Prix van Abu Dhabi een raceweekend met veel mooie herinneringen. Zo veroverde hij in 2021 zijn eerste titel na een knotsgekke race en een knotsgek seizoen, terwijl hij de races in 2020, 2021, 2022 en 2023 won. Lando Norris brak vorig jaar de reeks aan zeges van Verstappen in Abu Dhabi en hoopt dit jaar op herhaling.

Titelgevecht spannend tot laatste dag van het seizoen

Als Norris de race zondag zou winnen, dan is de Brit voor het eerst in zijn carrière kampioen in F1. De Brit is bij een zege of eindigen voor Oscar Piastri en Verstappen sowieso zeker van de titel, met 12 punten voorsprong op Verstappen en zestien punten op Piastri. Verstappen heeft een vierde plaats van Norris nodig als de Nederlander de race wint, Piastri heeft zelfs nog wat meer nodig dan dat wil hij kampioen worden en zowel Norris als Verstappen aftroeven.

Hoe laat begint het weekend in Abu Dhabi

De coureurs gaan vrijdag om 10:30 uur al aan de eerste sessie van het slotweekend beginnen. Dat begint namelijk de eerste vrije training in Abu Dhabi, die tot 12:30 uur zal duren. Vervolgens is het om 14:00 uur tijd voor de tweede vrije training tot 15:00 uur. Tussendoor zal F2 ook nog gaan kwalificeren en zo de startopstelling gaan bepalen voor de laatste twee races van hun seizoen. Genoeg om naar uit te kijken dus op de vrijdag in Abu Dhabi.

